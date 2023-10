América-MG x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

América-MG e Botafogo se enfrentam, às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (18), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) e será transmitida ao vivo no Globoplay — por meio da retransmissão online e em tempo real do canal Premiere . A plataforma de streaming pode ser acessada em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), por torcedores que assinam o pacote Globoplay + Premiere . Os planos custam a partir de R$ 39,90 ao mês.

O confronto de hoje marca o encontro de times que estão nos extremos da tabela. O Coelho é o atual lanterna e o Botafogo é líder isolado da competição. A seguir, veja os prováveis times titulares e saiba como assistir América-MG x Botafogo ao vivo e online pelo Globoplay.

América-MG x Botafogo ao vivo hoje: partida pelo Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Botafogo

Provável escalação do América-MG

Aguerre, Daniel Borges, Ricardo Silva, Maidana, Nicolas, Emmanuel Martínez, Juninho, Benitez, Alê (Cazares), Everaldo e Mastriani.

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Carlos Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

América-MG x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Depois, vá no canto superior direito e dê um clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo que tenha acesso ao pacote Globoplay + Premiere ou assinar um plano;

Faça login em uma Conta Globo com direito ao Premiere ou assine um plano do Globoplay para assistir ao jogo do Brasileirão hoje — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com login feito, abra o campo "Agora na TV" para acessar as transmissões ao vivo disponíveis;

Clique em "Agora na TV" para assistir as transmissões ao vivo e online do streaming — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora prevista, pressione a guia "Esportes” e clique no sinal do canal Premiere para iniciar a transmissão do duelo de hoje.

Entre no campo "Esportes" do Globoplay para acessar a transmissão de América-MG x Botafogo pelo Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

América-MG x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay em seu celular. Então, na parte superior direita, vá no ícone do avatar e faça login com os dados de uma Conta Globo que tenha o pacote Globoplay + Premiere — ou compre uma assinatura do serviço;

América-MG x Botafogo terá transmissão ao vivo e online disponível no app do Globoplay para assinantes do Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, toque em "Agora" para acessar a tela que disponibiliza as transmissões ao vivo da plataforma. No horário do jogo, toque na aba "Esportes" e selecione o canal Premiere. A partida será exibida automaticamente.

Dentro da seção de Esportes do Globoplay, acesse a retransmissão do sinal do canal Premiere ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

