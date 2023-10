América-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

América-MG e Grêmio se enfrentam, às 19h (horário de Brasília) deste sábado (28), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida será transmitida ao vivo na TV fechada pelo Premiere — cujo sinal em tempo real é exibido online no Globoplay para assinantes do plano " Globoplay + Premiere ". Para assistir, os torcedores podem acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Os pacotes com o canal custam a partir de R$ 39,90 por mês.

Último colocado no campeonato, o América-MG quer vencer sonhando em sair do Z4. Já o Grêmio está na sexta posição, brigando por uma vaga no G4 da tabela. A seguir, confira os prováveis times titulares e veja como acompanhar o jogo do Brasileirão 2023.

América-MG x Grêmio ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site GE

Provável escalação do América-MG

Cavichioli, Éder (Ricardo Silva), Maidana, Danilo Avelar, Rodriguinho (Henrique), Martínez, Juninho, Benítez, Marlon, Mastriani e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando, Fábio (João Pedro), Pedro Geromel, Buno Alves, Reinaldo, Pepê, Villasanti, Cristaldo, Besozzi (Ferreira), Galdino (João Pedro Galvão) e Suarez.

Jogos de hoje (28) do Brasileirão

Palmeiras x Bahia: 19h, Premiere e Globoplay;

América-MG x Grêmio : 19h, Premiere e Globoplay;

: 19h, Premiere e Globoplay; Atlético-MG x Fluminense: 21h, SporTV, Premiere e Globoplay.

América-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e dê um clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Então, faça login com sua Conta Globo ou assine o serviço;

Faça login no Globoplay ou assine um plano com Premiere para acessar a transmissão do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Vá na aba "Agora na TV", página que reúne as transmissões ao vivo do streaming;

Acesse a área "Agora na TV" para escolher entre as transmissões ao vivo disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora da partida, entre no campo "Esportes" e, então, escolha o sinal do Premiere para conferir a transmissão de América-MG x Grêmio ao vivo.

Em "Esportes", escolha o sinal do Premiere para assistir ao jogo de hoje do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

América-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Acesse o app do Globoplay e, na página inicial, pressione o ícone de avatar localizado no canto superior direito. Então, faça login com sua Conta Globo ou adquira uma assinatura do streaming;

América-MG x Grêmio será transmitido ao vivo e online para assinantes no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Toque na seção "Agora" para visualizar a tela que disponibiliza as transmissões ao vivo do streaming. No horário agendado, vá na área "Esportes" e selecione o canal Premiere para acompanhar o jogo de hoje.

Entre na guia "Esportes" e escolha o sinal do canal Premiere para assistir a América-MG x Grêmio ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

