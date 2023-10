Android 14: como fazer atualização do novo sistema no celular

O Android 14 foi lançado no início do mês de outubro, oferecendo novidades como a criação de papéis de parede com inteligência artificial, um novo aplicativo de saúde, o Health Connect, atalhos personalizados e mais opções de segurança digital. Inicialmente, a nova versão está sendo liberada para aparelhos Pixel, mas a Xiaomi já tem atualizado alguns dispositivos. É válido ressaltar que o Android 14 pode demorar um pouco para chegar em todos os dispositivos, a depender do modelo e marca do aparelho. O procedimento de atualização pode mudar de acordo com a interface do celular utilizado, mas, no geral, ele está disponível no menu de configurações e atualização do sistema. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo para você atualizar seu Android.