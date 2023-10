Atlético-MG x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Atlético-MG e Fluminense duelam, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (28), pela 30ª rodada do Brasileirão 2023. Disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partida será transmitida ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere . Também é possível assistir ao jogo online pelo Globoplay — streaming que retransmite o sinal dos canais em tempo real para os assinantes dos planos "Globoplay + Canais" ou " Globoplay + Premiere ". Para isso, basta acessar o serviço em sua versão web ou no app para Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, os preços dos pacotes partem, respectivamente, de R$ 42,90 e R$ 39,90 ao mês.

Atlético-MG e Fluminense estão colados na tabela e ocupam, respectivamente, a sétima e a oitava posição no Campeonato Brasileiro 2023. Portanto, quem vencer se aproxima do G4 da competição. Veja, abaixo, as possíveis escalações dos times, e saiba como assistir ao duelo de hoje ao vivo e online.

Atlético-MG x Fluminense ao vivo hoje: jogo do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Atlético-MG

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs, Guilherme Arana , Otávio, Rubens, Alan Franco, Pavón, Paulinho e Hulk.

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Marlon, André, Marcelo, Martinelli, Lima, Alexsander, Keno, Arias e Yony González.

Jogos de hoje (28) do Brasileirão

Palmeiras x Bahia: 19h, Premiere e Globoplay;

América-MG x Grêmio: 19h, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Fluminense: 21h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Atlético-MG x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre no site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e, no canto superior direito, clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote da plataforma;

Entre no Globoplay e faça login em sua Conta Globo ou assine um plano que ofereça o SporTV ou o Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Depois, acesse a seção "Agora na TV", que permite acompanhar as transmissões ao vivo da plataforma;

Acesse a aba "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora prevista, entre na área "Esportes" e escolha entre o sinal do SporTV ou do Premiere para que a transmissão da partida seja iniciada ao vivo.

Abra o campo de esportes do streaming e selecione a transmissão ao vivo do SporTV ou do Premiere, a depender do seu pacote — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Atlético-MG x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Acesse o aplicativo do Globoplay. Depois, toque no ícone de avatar, no canto superior direito, para fazer login com sua Conta Globo ou adquirir uma assinatura da plataforma;

Atlético-MG x Fluminense hoje: torcedores podem assistir à transmissão ao vivo da partida pelo app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com login feito, toque na aba "Agora" para ter acesso à tela que disponibiliza as atuais transmissões ao vivo do streaming. No horário marcado, vá no campo "Esportes" e selecione o canal SporTV ou Premiere. O jogo começará automaticamente.

Torcedor deve entrar em "Esportes" para acessar a transmissão ao vivo dos canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

