Bahia x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Bahia e Fluminense abrem a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (31). A partida, que acontece na Itaipava Arena Fonte Nova, na Bahia, é o último jogo do Tricolor Carioca antes da final da Libertadores 2023 e será transmitida ao vivo no Globoplay — plataforma que oferece online e em tempo real o sinal do Premiere. Os assinantes do pacote "Globoplay + Premiere" podem assistir após acessar o streaming em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone (iOS). Vale ressaltar que, no momento, a assinatura custa a partir de R$ 39,90 na opção anual com desconto.