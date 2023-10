Barcelona x Real Madrid ao vivo: como assistir ao jogo da La Liga online

Barcelona e Real Madrid se enfrentam, às 11h15 (horário de Brasília) deste sábado (28), na disputa do "El Clásico" válido pela 11ª rodada do campeonato espanhol La Liga 2023/2024. O confronto, disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, será transmitido ao vivo na ESPN — cujo sinal em tempo real é disponibilizado online para os assinantes do Star+. Para assistir, o torcedor pode acessar o streaming em sua versão para o PC ou no aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O valor dos pacotes partem de R$ 40,90 mensais.