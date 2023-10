Barcelona x Shakhtar Donetsk ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Barcelona e Shakhtar se enfrentam, às 13h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (25), pela terceira rodada do Grupo H da UEFA Champions League 2023/2024. O jogo acontecerá no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, e terá transmissão ao vivo para os assinantes do HBO Max — streaming que retransmite online e em tempo real o sinal do canal TNT Sports. Para assistir, basta acessar o serviço em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ) e fazer login. Atualmente, o valor da assinatura custa a partir de R$ 34,90 ao mês.

Atual líder do grupo, o Barcelona quer vencer para manter seu aproveitamento em 100%. Já o Shakhtar Donetsk está em terceiro lugar e tenta a vitória buscando subir posições na chave. Confira, a seguir, as prováveis escalações dos times e veja como assistir ao jogo do Barcelona ao vivo e online no HBO Max.

Barcelona x Shakhtar Donetsk ao vivo: terceira rodada da Champions League 2023/2024 será transmitida online no HBO Max — Foto: Reprodução/Site Barcelona

Classificação do Grupo H da Champions League

Barcelona (6 pontos) Porto (3 pontos) Shakhtar Donetsk (3 pontos) Antwerp (0 pontos)

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen, Cancelo, Araujo (Christensen), Martinez, Balde, Gavi, Romeu, Gundogan, Fermin Lopez (Yamal), João Felix e Ferran Torres.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk

Riznyk, Konoplya, Matviienko (Bondar), Rakitskyi, Azarovi, Zubkov, Nazaryna, Stepanenko, Sudakov, Kryskiv e Sikan.

Jogos da Champions League hoje (25):

Barcelona x Shakhtar : 13h45, TNT e HBO Max;

: 13h45, TNT e HBO Max; Feyenoord x Lazio: 13h45, Space e HBO Max;

PSG x Milan: 16h, TNT e HBO Max;

Newcastle x Borussia Dortmund: 16h, Space e HBO Max;

Young Boys x Manchester City: 16h, HBO Max;

Celtic x Atlético de Madrid: 16h, HBO Max;

Antwerpe x Porto: 16h, HBO Max;

Leipzig x Estrela Vermelha: 16h, HBO Max.

Barcelona x Shakhtar Donetsk ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do HBO Max ("play.hbomax.com", sem aspas) no navegador e faça login. Depois, dê um clique no destaque do jogo do Barcelona. Caso ele não esteja disponível, deslize a tela;

Barcelona x Shakhtar Donetsk ao vivo: torcedores podem acompanhar a partida online pelo HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na tela do streaming, navegue até encontrar o campo da UEFA Champions League e, então, pressione o banner da partida entre Barcelona e Shakhtar Donetsk;

Dentro da seção da Champions League, clique no banner do jogo do Barcelona para assistir ao jogo ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora da partida, clique em "Play" para que a transmissão da rodada da Champions League seja iniciada.

Clique no botão "Play" para acompanhar a transmissão ao vivo e online de Barcelona x Shakhtar Donetsk pela Champions League — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Barcelona x Shakhtar Donetsk ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do HBO Max e faça login com seus dados. Em seguida, toque no banner do duelo de hoje. Se você não o encontrar, role a tela até a área destinada à UEFA Champions League 2023/2024. Então, pressione o destaque de Barcelona x Shakhtar Donetsk;

Jogo entre Barcelona e Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões da Europa será transmitido ao vivo no app do HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. No horário marcado, aperte o botão "Play" para dar início à transmissão do jogo de hoje.

Aperte "Play" para assistir ao jogo da Champions League ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

