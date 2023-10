Botafogo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Botafogo e Athletico-PR fazem, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (21), uma partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão 2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Globoplay exibe o jogo ao vivo e online para seus assinantes, por meio do sinal em tempo real dos canais SporTV e Premiere. Para assistir, os torcedores devem acessar a plataforma em sua versão para o PC ou no app para Android e iPhone (iOS), usando os dados de uma assinatura do plano Globoplay + Canais ou Globoplay + Premiere. Atualmente, os preços dos pacotes partem de R$ 42,90 e R$ 39,90, respectivamente, na opção anual com desconto.