Botafogo x Athletico-PR: jogo adiado segue neste domingo; como assistir

Botafogo e Athletico-PR voltam a campo neste domingo (22), às 15h, para disputar os 39 minutos finais do jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que começou neste sábado (21), às 21h, foi interrompida aos 6 minutos do 2º tempo por conta de falhas na energia do Estádio Nilton Santos, casa do Alvinegro carioca. Dessa forma, a CBF definiu que a parte final do duelo aconteceria logo no dia seguinte, mas com portões fechados. Vale lembrar que, até a paralisação, o jogo estava empatado em 1 a 1, gols de Tiquinho Soares, para o Botafogo, e Pablo, para o Furacão - ambos no primeiro tempo.

O restante da partida terá transmissão online exclusiva para assinantes de SporTV e Premiere, via Globoplay. Para assistir, é necessário acessar o app no PC ou celular Android e iPhone (iOS) e ter uma assinatura Globoplay + Canias ou Globoplay + Premiere. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a realização dos minutos finais do jogo e o passo a passo para acompanhar ao vivo e online no Globoplay.

A decisão da CBF em continuar o duelo neste domingo, às 15h, foi comunicada em nota oficial, que também trouxe a informação de que os portões do Estádio Nilton Santos ficariam fechados para o restante da partida. Essa determinação de segurança foi tomada em acordo entre a Confederação de Futebol, a FERJ e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, já que, às 16h, Flamengo x Vasco disputam o clássico no Maracanã.

Além dos portões fechados, o Botafogo também terá seu próximo jogo adiado, contra o Fortaleza. A partida aconteceria na próxima terça-feira (24), mas, com a disputa desses 39 minutos finais de jogo contra o Athletico-PR, o planejamento original não respeitaria as 66 horas de intervalo previstas no Regulamento Geral de Competições. A nova data ainda não foi anunciada pela CBF.

Botafogo x Athletico-PR: como assistir aos 39 minutos finais ao vivo no PC

Passo 1. Entre no site "globoplay.globo.com", sem aspas, e clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Lá, faça login com sua Conta Globo - ou, se for o caso, assine um dos planos para assistir;

Passo 2. Vá para "Agora na TV" para abrir as transmissões ao vivo disponíveis no serviço;

Passo 3. O jogo estará disponível pouco antes das 15h deste domingo (22) na aba de "Esportes", tanto na opção do SporTV quanto via Premiere;

Botafogo x Athletico-PR: como assistir aos 39 minutos finais de jogo ao vivo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay no Android ou iPhone (iOS) e faça o login por meio do ícone de avatar, no canto superior direito do app;

Passo 2. Na parte inferior do app, selecione "Agora" para abrir as transmissões disponíveis no momento. Em "Esportes", você encontra a transmissão de SporTV ou Premiere para assistir.

