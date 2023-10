Botafogo x Cuiabá ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Botafogo e Cuiabá se enfrentam, às 20h (horário de Brasília) deste domingo (29), pela 30ª rodada do Brasileirão 2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo contará com transmissão ao vivo no Globoplay — streaming que disponibiliza online o sinal em tempo real dos canais SporTV e Premiere . Para assistir, os torcedores devem usar os dados de uma Conta Globo com os pacotes "Globoplay + Canais" ou " Globoplay + Premiere " para acessar a plataforma em sua versão para o PC ou no app para Android e iPhone ( iOS ). Os planos custam, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 39,90 por mês.

Seguindo como líder isolado da competição, o Botafogo quer mais uma vitória pra ampliar vantagem na ponta da tabela, enquanto o Cuiabá está na 12ª posição brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. A seguir, confira as prováveis escalações e veja como acompanhar Botafogo x Cuiabá ao vivo hoje.

Botafogo x Cuiabá ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Botafogo

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal (Hugo), Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel), Carlos Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Provável escalação do Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme, Raniele, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Clayson, Derik Lacerda (Pitta) e Deyverson.

Jogos de hoje (29) do Brasileirão 2023

Goiás x Vasco: 16h, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Athletico Paranaense x São Paulo: 16h, TV Globo, Rede Furacão e Globoplay;

Internacional x Coritiba: 18h30, Premiere e Globoplay;

Corinthians x Santos: 18h30, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Cuiabá: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Botafogo x Cuiabá ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Então, no canto superior direito, dê um clique no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote;

Torcedor deve acessar o Globoplay para fazer login com sua Conta Globo ou adquirir uma assinatura com SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Entre na aba "Agora na TV", que permite assistir às transmissões ao vivo do streaming;

Entre no campo "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora agendada, vá no campo "Esportes" e selecione o sinal do SporTV ou do Premiere para que a transmissão de hoje seja iniciada ao vivo.

Na área "Esportes" da plataforma, clique em SporTV ou Premiere para acionar a transmissão ao vivo do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Botafogo x Cuiabá ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o aplicativo do Globoplay e, depois, pressione o ícone do avatar, localizado no canto superior direito para fazer login na plataforma ou comprar um dos planos;

Botafogo x Cuiabá tem transmissão ao vivo e online disponível para assinantes do Globoplay no app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Toque na guia "Agora" para acessar tela com as transmissões ao vivo do streaming. No horário do jogo, aperte em "Esportes" e selecione o canal SporTV ou Premiere. A transmissão de Botafogo x Cuiabá começará imediatamente.

Acesse o campo "Esportes" do Globoplay para acompanhar a transmissão ao vivo dos canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

