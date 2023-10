Braga x Real Madrid ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Braga e Real Madrid se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (24), em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da UEFA Champions League 2023/2024. Marcado para o Estádio Municipal de Braga, em Portugal, o jogo será transmitido ao vivo no HBO Max — plataforma que retransmite em tempo real e online o sinal do canal TNT Sports. Para assistir, o público deve acessar o streaming em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ). No momento, o preço da assinatura parte de R$ 34,90 na opção de pagamento mensal.

Líder isolado do grupo, o Real Madrid busca vencer para se manter na ponta da tabela. Já o Braga é o atual terceiro colocado, e quer a vitória para entrar na zona de classificação para o mata-mata. Abaixo, veja as possíveis escalações e saiba como assistir Braga x Real Madrid ao vivo e online no HBO Max.

Braga x Real Madrid ao vivo: terceira rodada da Champions League 2023/2024 tem transmissão online no HBO Max

Classificação do Grupo C da Champions League

Real Madrid (6 pontos) Napoli (3 pontos) Braga (3 pontos) Union Berlin (0 pontos)

Provável escalação do Braga

Matheus, Josafat Mendes, Saatçi, Niakaté, Cristián Borja, Al Musrati, Zalazar, Horta, Bruma, Djaló e Simon Banza.

Provável escalação do Real Madrid

Kepa Arrizabalaga, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Todos os jogos da Champions League nesta terça-feira (24)

Galatasaray x Bayern: 13h45, TNT e HBO Max;

Inter x Salzburg: 13h45, Space e HBO Max;

Braga x Real Madrid : 16h, TNT e HBO Max;

: 16h, TNT e HBO Max; Sevilla x Arsenal: 16h, Space e HBO Max;

Manchester United x Copenhague: 16h, HBO Max;

Benfica x Real Sociedad: 16h, HBO Max;

Lens x PSV: 16h, HBO Max;

Union Berlin x Napoli: 16h, HBO Max.

Braga x Real Madrid ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do HBO Max ("play.hbomax.com", sem aspas) na web e faça login. De início, clique no banner da partida de hoje. Caso ele não apareça, role a tela;

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje?

Passo 2. Em seguida, vá no campo da UEFA Champions League e toque no destaque do jogo do Real Madrid;

Braga x Real Madrid : onde assistir?

Passo 3. Na hora agendada, use o botão "play" para dar início à transmissão da Champions League ao vivo e online.

Pressionar o botão "Play" permite ao torcedor acessar a transmissão de Braga x Real Madrid pela Champions League ao vivo e online no HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Braga x Real Madrid ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no app do HBO Max e faça login com sua conta. Então, pressione o banner do jogo do Real Madrid. Se você não o vir, desça a tela até a seção da UEFA Champions League 2023/2024. Em seguida, toque no destaque do confronto de hoje;

Assinantes do HBO Max assistem a transmissão de Braga x Real Madrid ao vivo e online no app do streaming para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. No horário previsto, pressione o botão "play" para que a transmissão tenha início ao vivo e online.

Espectador aciona o botão "play" para acompanhar a partida do Real Madrid pela Champions League ao vivo e online no HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

