Brasil x Colômbia no Pan 2023: como assistir ao jogo da seleção na CazéTV

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (26) às 20h do horário de Brasília, pela segunda rodada das preliminares do futebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. A seleção vem de uma vitória por 1 a 0 contra os Estados Unidos, com um gol marcado no final pelo zagueiro Miranda. A transmissão oficial e gratuita será feita pelo streamer Casimiro Miguel no canal CazéTV (via YouTube), e a partida vai começar às 20h (de Brasília). A seguir, veja o passo a passo completo para assistir ao jogo da seleção brasileira masculina com imagens em tempo real.