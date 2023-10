Como abrir janela anônima no celular Android e iPhone (iOS)

É possível ativar o recurso de janela anônima em navegadores disponíveis em dispositivos Android e iPhone (iOS). A funcionalidade garante mais privacidade durante o acesso a sites na internet, bloqueia o rastreamento da atividade do usuário em páginas visitadas e evita a ação de softwares maliciosos. No Android, o procedimento pode ser feito no aplicativo do Google Chrome. Outros dispositivos, como os Samsung, têm um navegador próprio, o Internet, que permite a ativação do recurso rapidamente. Usuários de iPhone também podem usar a aba anônima no Safari. A seguir, confira um tutorial completo de como ativar a navegação anônima no Android e iPhone.