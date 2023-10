Como acessar o beta de Call of Duty MW3 e jogar no console ou PC

Call of Duty: Modern Warfare 3 tem lançamento previsto para 10 de novembro, mas terá um beta aberto entre os dias 6 e 10 de outubro, além de uma segunda fase entre os dias 12 e 16 do mesmo mês. O beta poderá ser jogado no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC em datas específicas, começando com os consoles da Sony. Veja, a seguir, como fazer o registro para acessar o beta do novo COD e quando você poderá experimentar o multiplayer do jogo.