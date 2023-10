Como adicionar uma parada no Waze

O aplicativo Waze, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), permite que usuários adicionem paradas mesmo após iniciar uma viagem. A plataforma, que informa condições de trânsito, também é muito usada por quem busca percursos alternativos e acidentes e disponibiliza diferentes opções de locais para serem pesquisados, como estacionamentos, postos de gasolina e restaurantes. Além disso, os locais mais visitados permanecem cadastrados na plataforma e podem ser facilmente visualizados diretamente no mapa. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo completo de como adicionar paradas no Waze.