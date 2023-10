Apagar o histórico do Google Chrome no celular é um procedimento que pode ser feito de forma simples no Android e no iPhone (iOS). O recurso possibilita remover toda a lista de sites visitados no navegador ou apenas alguns itens selecionados manualmente pelo usuário. Há ainda a opção de selecionar o período desejado para remoção, mantendo páginas vistas antes desse recorte de tempo. A exclusão afeta todos os dispositivos em que a conta Google estiver logada e com sincronização ativada. Confira, a seguir, como apagar o histórico do Google Chrome no celular.