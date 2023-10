Como apagar status do WhatsApp no iPhone (iOS) e em celulares Android

Fotos e vídeos postados no status do WhatsApp ficam em exibição durante 24 horas e somem depois deste prazo, assim como um Story do Instagram ou Facebook. No entanto, é possível apagar um status do WhatsApp antes deste período de forma simples. A ação é útil caso o usuário cometa um erro, poste por engano ou se arrependa de divulgar alguma mídia.