Como assistir aos Jogos Pan Americanos Santiago 2023 ao vivo na Cazé TV

Os Jogos Pan-Americanos 2023 começam nesta sexta-feira (20) e serão realizados na cidade de Santiago, capital do Chile. Com 39 modalidades e mais de 400 eventos, os jogos contarão com cerca de 40 nações disputando medalhas em vários esportes, entre eles natação, basquete, tênis, softbol, ciclismo, atletismo, boxe, rugby, boxe, futebol e muito mais. A transmissão oficial e ao vivo do Pan 2023 acontece na CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube. O canal deve cobrir boa parte das competições, sem nenhum custo para quem deseja assistir.