Como atualizar currículo Lattes? Aprenda a criar e editar o documento

É possível atualizar o currículo Lattes de forma fácil pelo computador. O documento pode ser alterado por meio da plataforma nativa do CNPq, que requer login com CPF e senha ou uma conta Gov.br . O usuário pode editar informações já existentes ou adicionar novos itens, como cursos, produções acadêmicas, projetos de pesquisa, participação em eventos ou bancas e seus dados pessoais. Após a edição, a página é atualizada automaticamente após alguns instantes. Confira, a seguir, como atualizar currículo Lattes pelo PC.

É possível atualizar o currículo Lattes pelo site do CNPq — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como atualizar o Currículo Lattes

Passo 1. Acesse o site da plataforma Lattes (lattes.cnpq.br) e clique em “Atualizar currículo”, no menu da lateral direita;

Veja como atualizar currículo Lattes pelo site do CNPq — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Entre com seu CPF e senha ou faça login usando sua conta Gov.br;

Login na plataforma CNPq é feita com CPF ou conta Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Com a plataforma aberta, navegue pelo menu superior para encontrar a seção que deseja atualizar. Neste modelo, selecionamos a opção “Formação acadêmica/titulação”;

Veja como editar informações no currículo Lattes pelo PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Caso queira editar um item, basta clicar sobre ele na lista de objetos;

Usuário pode editar currículo Lattes de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Atualize os dados e, ao final, clique em “Salvar”. Caso queira remover o item, basta clicar em “Excluir”;

Saiba como editar currículo Lattes e salvar atualização — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Para adicionar um novo objeto no currículo, clique no botão “Incluir novo item”;

É possível inserir nova informação ao currículo Lattes pela plataforma do CNPq — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Preencha os novos dados no formulário e clique em “Salvar”;

Saiba como adicionar informações ao currículo Lattes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Ao final das edições, clique no botão “Enviar”, no menu superior”, para publicar a atualização;

Veja como publicar currículo Lattes após atualizar dados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. Marque o check na opção “Li e estou de acordo com a declaração acima” e clique no botão “Enviar ao CNPq”. As alterações serão aplicadas no currículo dentro de alguns instantes.

Saiba como atualizar currículo Lattes e publicar modificações online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como criar um currículo Lattes

Acesse o site da plataforma (lattes.cnpq.br) e selecione o botão "Cadastrar novo currículo"; Informe o seu e-mail e crie uma senha. Em seguida, clique em "Próxima"; Faça upload de uma foto sua, preencha os seus dados pessoais e clique novamente em "Próxima"; Nas próximas telas, informe endereço, dados acadêmicos, áreas de atuação e outras informações e siga clicando em "Próxima". Depois de preencher tudo, o seu currículo Lattes será enviado para aprovação e será publicado em, no máximo, 48 horas.

Entre no site da plataforma Lattes e clique no botão indicado — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Modelo Currículo Lattes

O currículo Lattes possui um modelo padrão e não pode ser personalizado ou customizado com diferentes cores ou formatações, por exemplo. Entretanto, a plataforma do CNPq permite que o usuário faça o download do arquivo em PDF, o que pode se tornar útil para o estudante enviar suas informações por e-mail ou compartilhá-las no meio acadêmico, junto ao link da sua página. Para isso, basta clicar no ícone de impressora, no menu superior, e selecionar a opção “Baixar como PDF”.

Apesar disso, há diversos sites que possibilitam baixar modelos de currículo vitae, os currículos tradicionais, para personalizar e modificar no computador. Os templates não possuem a formatação da plataforma acadêmica do Governo Federal, mas podem ser bastante úteis para reunir as informações escolares, cursos de especialização e experiências profissionais na busca por uma vaga de emprego.

Canva oferrece vários modelos de currículo para editar online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O Canva é uma das plataformas que oferece vários modelos prontos e grátis de currículo para personalizar. O editor pode ser acessado diretamente no navegador e fornece templates de vários estilos, desde os mais sóbrios até os mais criativos, contemplando vários tipos de profissões e áreas de atuação. O usuário pode editar o currículo livremente, adicionar manualmente todas as suas informações pessoais e, ao final das edições, baixar o arquivo em formato PDF.

