Como baixar áudio do TikTok no iPhone, Android ou computador

Baixar áudio do TikTok é um processo simples que pode ser realizado pelo próprio navegador do celular e do computador, ou também por aplicativos para smartphones iPhone ( iOS ) e Android . Os sites TTDown, SSSTik e SaveTik permitem extrair apenas o arquivo de som dos vídeos publicados na rede social e salvar na memória do smartphone ou do PC em poucos passos. As ferramentas baixam o conteúdo em formato MP3, que é ideal para ser usado em outras criações no popular app de vídeos curtos com mais de 2 bilhões de downloads . Já o aplicativo SongTik funciona de forma similar e só precisa do link do vídeo para baixar o áudio.

O download destes áudios pode ser útil em novos vídeos do TikTok, mas também para enviar pelo WhatsApp, postar no Instagram ou no Facebook. No entanto, é importante ficar atento para as políticas de direitos autorais destas redes sociais. Veja no tutorial completo como baixar áudios do TikTok.

Tutorial mostra como baixar áudio do TikTok — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como baixar vídeo do TikTok? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

Veja no índice abaixo todos os tópicos que serão abordados no tutorial completo a seguir:

Como baixar áudio do TikTok pelo site TTDown Como baixar áudio do TikTok pelo site SaveTik Como baixar áudio do TikTok pelo site SSSTik Como baixar áudio do TikTok pelo app SongTik

1. Como baixar áudio do TikTok pelo site TTDown

Os sites apresentados neste tutorial podem ser acessados pelo navegador do computador ou de celulares Android e iPhone (iOS). Sendo assim, o usuário consegue fazer o download dos áudios de diversas formas diferentes. Veja como usar o TTDown:

Passo 1. Para baixar áudio do TikTok, entre na rede social e copie o link do vídeo cujo som você quer baixar. Para isso, toque sobre o botão de compartilhamento (representado por uma logo do WhatsApp ou por uma seta para a direita - dependendo da versão do app) e clique na opção "Copiar Link";

Copie o link do vídeo e veja como baixar áudio do TikTok — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, acesse o site (ttdown.org), cole o link copiado no espaço indicado e pressione "Go". Em seguida, toque sobre o botão indicado para baixar áudio do TikTok (a caixa pode variar de tamanho e posição, mas sempre vai acompanhar a palavra "MP3");

Saiba como baixar áudio do TikTok sem instalar aplicativo — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Pressione o botão de download do MP3. Em seguida, podem acontecer duas opções: a página exibe um pop-up e você deve clicar em "Baixar", ou será aberto um menu de contexto. Neste menu, toque em "Baixar Arquivo Vinculado", no caso do Safari no iPhone, ou "Fazer download do link", no caso do Chrome no Android. O áudio será salvo no gerenciador de arquivos do sistema.

Siga os passos e saiba como baixar áudio do TikTok — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

2. Como baixar áudio do TikTok pelo site SaveTik

Passo 1. Entre no TikTok e copie o link do vídeo que deseja baixar o áudio. Para isso, clique no ícone de compartilhamento e escolha a opção "Copiar Link";

Entre no TikTok e copie o link do vídeo que deseja baixar o áudio. Para isso, clique no ícone de compartilhamento e escolha a opção "Copiar Link"; Passo 2. Acesse o site (savetik.net), cole a URL do vídeo no espaço indicado e clique no ícone de download (seta para baixo);

Acesse o site (savetik.net), cole a URL do vídeo no espaço indicado e clique no ícone de download (seta para baixo); Passo 3. A plataforma vai carregar por alguns segundos e, em seguida, vai exibir a imagem do vídeo;

A plataforma vai carregar por alguns segundos e, em seguida, vai exibir a imagem do vídeo; Passo 4. Abaixo da foto, o site oferece a opção de baixar o vídeo, a música ou outro vídeo. Clique em "Download Music Mp3";

Abaixo da foto, o site oferece a opção de baixar o vídeo, a música ou outro vídeo. Clique em "Download Music Mp3"; Passo 5. Na maioria dos casos, será aberta uma página de anúncio com um grande ícone de "Transferir". Feche a página. Ao fechá-la, o sistema vai abrir um pop-up. Aperte na opção de baixar o conteúdo. Assim, o áudio será salvo nos arquivos do dispositivo.

É possível baixar vídeos do TikTok apenas com o link — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

3. Como baixar áudio do TikTok pelo site SSSTik

O procedimento de download no SSSTIK é bastante similar ao usado nos dois sites anteriores. Veja a seguir:

Passo 1. Entre no TikTok e copie o link do vídeo que deseja baixar o áudio. Para isso, clique no ícone de compartilhamento e escolha a opção "Copiar Link";

Entre no TikTok e copie o link do vídeo que deseja baixar o áudio. Para isso, clique no ícone de compartilhamento e escolha a opção "Copiar Link"; Passo 2. Acesse o site (ssstik.io) e cole o link no local indicado;

Acesse o site (ssstik.io) e cole o link no local indicado; Passo 3. Clique sobre o botão "baixar";

Clique sobre o botão "baixar"; Passo 4. O site vai mostrar uma imagem do vídeo, seguida das opções "Download this Slide", para baixar somente a imagem, "Download as Video" e "Download MP3". Clique sobre "Download MP3";

O site vai mostrar uma imagem do vídeo, seguida das opções "Download this Slide", para baixar somente a imagem, "Download as Video" e "Download MP3". Clique sobre "Download MP3"; Passo 5. Na maioria dos casos, será aberta uma página de anúncio com um grande ícone de "Transferir". Feche essa página. Ao fechá-la, o sistema vai abrir um pop-up. Clique no botão para baixar. Feito isso, o áudio será salvo nos arquivos do dispositivo.

SSSTik: como baixar vídeo do TikTok em MP3 pelo PC — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

4. Como baixar áudio do TikTok pelo app SongTik

Usuários de Android podem usar o app SongTik para baixar o áudio de vídeos do TikTok. O programa trabalha de forma similar aos sites já apresentados. Veja como usá-lo:

Passo 1. Entre na Google Play Store e faça o download do app SongTik

Entre na Google Play Store e faça o download do app SongTik Passo 2. Abra o TikTok e encontre o áudio que deseja;

Abra o TikTok e encontre o áudio que deseja; Passo 3. Clique no ícone de compartilhamento no canto inferior direito e selecione a opção “Copiar link”;

Clique no ícone de compartilhamento no canto inferior direito e selecione a opção “Copiar link”; Passo 4. Abra o SongTik, cole o link no campo indicado e, em seguida, aperte “Download”;

Abra o SongTik, cole o link no campo indicado e, em seguida, aperte “Download”; Passo 5. Dê a permissão para o app acessar as Fotos e Mídia no dispositivo;

Dê a permissão para o app acessar as Fotos e Mídia no dispositivo; Passo 6. Depois disso o áudio será baixado e você poderá encontrá-lo na pasta de downloads do aparelho.

É preciso copiar o link do vídeo no TikTok — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Veja também: como baixar vídeo do TikTok de três formas diferentes