É possível baixar o currículo do Linkedin em PDF de forma simples pelo computador. A plataforma disponibiliza um documento que reúne as informações contidas no perfil do usuário, como experiência profissional, formação, cursos realizados, especializações, competências e dados para contato. O arquivo é montado automaticamente e de forma gratuita pela plataforma utilizando todo o histórico fornecido pelo candidato, mas assinantes da versão Premium podem escolher quais seções desejam adicionar ao documento, por meio da ferramenta LinkedIn Resume Builder.

O LinkedIn permite baixar o PDF do próprio perfil quantas vezes quiser, mas há o limite mensal de até 100 downloads das páginas de outras pessoas. O recurso não está disponível no aplicativo da rede social para Android e iPhone (iOS), mas é possível contornar a situação usando outras maneiras de fazer currículo grátis pelo celular e compartilhar com recrutadores para participar de seleções de trabalho. Confira, a seguir, como baixar o currículo do LinkedIn em PDF pelo computador.

Aprenda como baixar currículo do LinkedIn em PDF no computador — Foto: Reprodução/Unsplash/LinkedIn Sales Solutions

Como baixar currículo do LinkedIn em PDF

Passo 1. Acesse o LinkedIn (linkedin.com) e clique na sua foto, no menu superior. Em seguida, vá em “Ver perfil” para abrir sua página;

Acesse seu perfil para criar currículo grátis no LinkedIn — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Antes de baixar o currículo, preencha seu perfil com suas experiência profissionais, formação e demais dados. Para isso, clique no ícone de lápis e forneça as informações pessoais;

Preencha as seções do Linkedin com suas informações pessoais para criar seu currículo na plataforma — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o preenchimento dos dados, clique em “Salvar”;

Clique em "Salvar" para adicionar cada informação profissional ao LinkedIn — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Com todas as informações profissionais preenchidas, clique no botão “Mais”, no seu perfil, e selecione a opção “Salvar como PDF”;

Clique em "Mais" e depois em "Salvar como PDF" para baixar seu currículo do LinkedIn — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. O currículo será baixado imediatamente em formato PDF;

LinkedIn: site cria currículo automático com informações profissionais da plataforma — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Também é possível baixar o currículo em PDF de outras pessoas. Para isso, basta visitar o perfil desejado, clicar em “Mais” e, depois, em “Salvar como PDF”.

LinkedIn também permite baixar perfil de conexões em formato PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como fazer currículo em PDF no celular

O aplicativo do LinkedIn não permite baixar o currículo com as informações contidas na plataforma diretamente em formato PDF. A empresa orienta que o usuário interessado no download do documento realize o procedimento pelo PC. Entretanto, o app para Android e iPhone (iOS) possibilita enviar o link do perfil para outras pessoas via e-mail, redes sociais ou SMS, função que pode ser útil para compartilhar a própria página com as informações profissionais detalhadas pelo celular.

Currículo LinkedIn: saiba como compartilhar link para perfil pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como alternativa para criar currículo no celular e baixar em PDF, o usuário tem à disposição vários aplicativos grátis na App Store e na Google Play Store. Um deles é o Canva, que oferece dezenas de modelos prontos para personalizar diretamente pelo smartphone. O usuário pode editar todas as informações, preencher manualmente os dados de formação e experiências profissionais, assim como mudar as cores e o layout do documento. Ao final, é possível baixar o currículo em PDF para o celular, enviar diretamente por e-mail para um recrutador, por exemplo, ou armazenar na nuvem.

Curriculum vitae: Canva disponibiliza modelos prontos para personalizar pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações de LinkedIn

