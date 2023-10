Como baixar Doom 3 para jogar de graça no PC via Prime Gaming

O jogo Doom 3 está de graça para PC (via GOG) até 18 de novembro no Prime Gaming, serviço incluso na assinatura do Amazon Prime. Lançado em 2004 pela id Software, o FPS é um releitura do primeiro jogo que conta a historia de maneira mais clara e linear. Os jogadores controlam um fuzileiro espacial em uma instalação de pesquisa em Marte, que foi invadida por demônios.