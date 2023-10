Como baixar e instalar o Globoplay na smart TV - passo a passo

No tutorial a seguir, o TechTudo mostra como é o passo a passo para baixar e instalar o Globoplay na sua smart TV. O processo foi feito em uma televisão da LG , mas as dicas podem ser utilizadas também para outras marcas, já que o procedimento é bastante parecido em diferentes sistemas operacionais.

Passo 2. Pegue o controle remoto e pressione o botão com o indicativo de uma casinha. Ao apertar, todos os aplicativos serão exibidos na parte inferior da tela;

Passo 3. Assim que os aplicativos se abrirem, busque pela loja da LG . Geralmente a Content Store está fixada no início da listagem de apps, mas em alguns casos pode aparecer no final. Clique para entrar na loja;

Passo 5. Ao clicar na lupa, digite " Globoplay " e veja se a plataforma de streaming aparece na pesquisa. Se sim, aperte no nome, e a loja irá até a página de download do app;

Passo 6. Quando a página de download do Globoplay se abrir, no canto esquerdo irá surgir um botão para instalar o aplicativo na TV LG. Logo abaixo também é possível ver os reviews dos usuários, descrição do app e outras informações;