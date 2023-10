Como baixar e jogar Football Manager 2023 no Brasil via Xbox Game Pass

Football Manager 23 está disponível para assinantes do Xbox Game Pass sem custo adicional, seja no PC ou em consoles Xbox, mas não no Brasil - ou, pelo menos, não de forma oficial. Isso porque, desde 2017, questões de licenciamento impedem que os fãs brasileiros joguem qualquer Football Manager lançado anualmente.

Contudo, há uma forma de aproveitar o game pela assinatura do serviço de streaming de jogos da Microsoft. O procedimento é bem simples: basta modificar a região do seu computador com Windows 10 ou Windows 11 para liberar o acesso e baixar o título. Veja, a seguir, o passo a passo completo para jogar o Football Manager 23 no Brasil.

Football Manager não é mais lançado no Brasil desde 2017 — Foto: Divulgação/SEGA

Como mudar a região para jogar FM 23 no PC

Passo 1. Abra as configurações do Windows, a partir do menu Iniciar e clique em “Hora e Idioma”;

Comece mudando a região do Windows — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Em seguida, clique em “Idioma e região”;

Selecione Idioma e Região — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Por fim, clique na caixa “Brasil”, que fica em “País ou região”. Escolha outro país, preferencialmente Estados Unidos;

Mude o país do Windows — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 4. Abra o aplicativo Xbox no seu computador;

Aplicativo do Xbox no PC — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 5. Busque por Football Manager;

Busque pelo Football Manager — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 6. Selecione o Football Manager 2023 e clique em “Instalar”.

Instale o FM 2023 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Pronto! Aguarde o processo de instalação e aproveite o jogo. Vale mencionar que é preciso manter a região do computador com o país escolhido e não voltar para “Brasil” quando desejar jogar o Football Manager 2023. Caso contrário, o jogo vai até ser iniciado, mas não funcionará. Você pode refazer os passos para voltar à região “Brasil” a qualquer momento, enquanto não estiver jogando.