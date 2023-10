Como baixar e jogar Marvel's Spider-Man 2 no PS5

A gameplay mantém o padrão visto nos games originais, mas também há espaço para novidades, incluindo mudanças na jogabilidade e nos visuais, como o uniforme preto do Homem-Aranha com o simbionte Venom, por exemplo. Spider-Man 2 está disponível para comprar por R$ 349 em versões físicas e digitais. Veja, a seguir, como baixar o título e começar a jogar no PS5.

Marvel's Spider Man 2: veja como baixar o jogo no PS5 — Foto: Divulgação/Sony

O que precisa para jogar Spider-Man 2?

Desta vez, não há como jogar Spider-Man 2 no PS4, console dos jogos anteriores. O game foi lançado como exclusivo do PS5 por conta de uma série de inovações tecnológicas, como a mudança rápida de mapas quando o jogador alterna o controle entre Peter Parker e Miles Morales. Isso é possível graças ao armazenamento SSD de alta velocidade do atual console da Sony, além de outras especificações.

Além disso, Spider-Man 2 é um jogo que ocupa cerca de 86 GB de espaço após o download inicial. Uma atualização de lançamento também é prevista, com cerca de 40 GB de tamanho. Assim, reserve bastante espaço no SSD antes de baixar ou instalar o game.

Como baixar Spider-Man 2 no PS5

Passo 1. Acesse a PlayStation Store em https://store.playstation.com/pt-br/;

Página inicial do PlayStation — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Clique no banner do jogo ou digite Spider-Man 2 na busca;

Clique no banner do jogo ou procure — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Clique em “Adicionar ao carrinho” para realizar a compra e baixar.

Baixe Spider-Man 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Pronto! O game será transferido para o SSD do PS5. Caso compre a edição física, ele também será instalado assim que o disco for inserido no console. Após o término da instalação, basta aproveitar as novidades de Marvel’s Spider-Man 2.