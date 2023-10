Como baixar e jogar Super Mario Bros. Wonder no Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder é o novo lançamento da Nintendo exclusivo para o Nintendo Switch e que já está disponível para comprar em versões digitais ou físicas. O preço oficial é de R$ 299, mas é possível encontrar descontos, a depender da loja ou de cupons. O principal atrativo do game é jogar com até quatro participantes no comando de personagens como Mario, Luigi, Peach, Daisy, entre outros heróis. Super Mario Bros. Wonder também apresenta novidades na jogabilidade, como formas de elefante para Mario e sua turma, incluindo mecânicas inéditas no gênero clássico 2D de plataformas. A seguir, veja como baixar para jogar.