Como baixar Ghostwire: Tokyo de graça no PC via Prime Gaming

Ghostwire: Tokyo está de graça para PC (via Epic Games) no Prime Gaming, serviço incluso na assinatura do Amazon Prime. O game coloca os jogadores na pele de Akito Izuki, um jovem que foi ressuscitado por um espírito e deve solucionar o desparecimento da população de Tóquio. Além disso, ele precisa usar seus poderes cedidos pela entidade para lutar contra Yokais, entidades sobrenaturais do folclore japonês. Seu lançamento aconteceu em 2022, sendo produzido pelo estúdio Tango Gameworks e publicado pela Bethesda Softworks em 2022.