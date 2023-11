Como baixar o aplicativo do FGTS no Android e iPhone

O aplicativo do FGTS, disponível para Android e iPhone (iOS), apresenta diferentes funcionalidades que buscam facilitar a vida dos trabalhadores. Isso porque os processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço são realizados de maneira totalmente digital, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária. O login pode ser feito em passos simples, através do número de CPF, possibilitando a consulta de saldos em qualquer momento, além de solicitações de saques e outros processos. A seguir, saiba mais sobre a plataforma e veja como fazer o download na Google Play Store e na App Store.