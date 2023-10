Como cancelar a assinatura do Amazon Prime Video pelo PC e celular

Como cancelar a assinatura do Amazon Prime Video ? Essa é uma dúvida bastante comum entre os assinantes do streaming que desejam encerrá-lo. Porém, fique tranquilo, pois o procedimento é fácil e pode ser feito em poucos minutos pelo computador. Vale ressaltar que o processo suspende o seu acesso ao serviço e também encerra a sua conta no Amazon Prime, fazendo com que você não consiga acessar outros serviços do pacote, como Amazon Prime Music , e-books, frete grátis em compras, entre outros benefícios.

Também é possível cancelar o Amazon Prime Video pelo smartphone, tanto em aparelhos Android quanto em iPhones (iOS). Independentemente do meio que você optar, vale saber que você ainda poderá acessar a plataforma e assistir aos conteúdos do catálogo até o final do período do pagamento vigente. A seguir, confira como cancelar o Amazon Prime Video pelo PC e celular.

Como cancelar assinatura Amazon Prime Video pelo PC? Entenda como funciona o processo — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como cancelar a assinatura do Amazon Prime Video pelo PC

Passo 1. Para cancelar assinatura no Amazon Prime Video pelo PC, abra o site do serviço (primevideo.com) e clique no seu avatar, localizado no canto superior direito. No menu, selecione a opção “Conta e configurações”;

Amazon Prime cancelar assinatura: imagem mostra ação necessária para acessar conta e configurações — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Nesta etapa, preencha suas credenciais cadastradas e clique em “Fazer login”;

'Como cancelar a Amazon Prime? Procedimento para cancelamento de assinatura Amazon Prime Video requer login — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Nas configurações, acesse a aba “Sua conta” e clique no botão “Editar na Amazon”, localizado ao lado da opção “Assinatura Prime”. Você será redirecionado para o site da Amazon;

Imagem ressalta opção 'Editar na Amazon', na área 'Sua Conta', do Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Na página da Amazon, clique em “Contas e Listas”, no menu superior, e vá em “Sua assinatura Prime”;

Procedimento para acessar menu de configurações da Amazon para cancelar assinatura — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique em “Gerenciar Assinatura” e selecione a opção “Cancelar assinatura e benefícios”;

Imagem ressalta botão 'Cancelar assinatura e benefícios' no site da Amazon Prime — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Confirme o cancelamento no botão “Continuar e cancelar”;

Como cancelar assinatura Amazon? Pacote Amazon Prime é cancelado por completo ao clicar no botão "Continuar e cancelar" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Nesta página, confirme novamente no botão “Cancelar assinatura”;

É preciso clicar no botão 'Cancelar assinatura' mais uma vez para prosseguir com o cancelamento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Na última tela, confirme o cancelamento no botão “Cancelar em...”.

Imagem mostra tela de confirmação do cancelamento de assinatura do Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vi só como é simples e rápido para cancelar a assinatura Amazon Prime Video pelo PC? Agora, confira o passo a passo pelo celular!

Como cancelar o Amazon Prime Video pelo celular

No tutorial a seguir, saiba como cancelar a assinatura do Amazon Prime Video no celular. O procedimento foi realizado em um Moto G7 Play com o Android 9.0 (Pie), mas as dicas também valem para outros aparelhos com o sistema do Google ou da Apple.

Como cancelar a sua assinatura no Amazon Prime Video pelo celular — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Passo 1. Abra o app do Prime Video no Android, toque sobre o ícone da engrenagem e vá em "Gerenciamento de conta". Por lá, na seção "Prime", toque em "Editar na Amazon". No iPhone, é necessário acessar a página de gerenciamento de assinatura (amazon.com.br/gp/primecentral) pelo navegador do dispositivo;

Veja como cancelar Amazon Prime Video no celular — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, toque em "Encerrar teste" ou "Cancelar assinatura e benefícios", caso seja assinante antigo. Na próxima tela, role a página até o fim e toque em "Continuar e cancelar";

Cancelando assinatura no Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Toque em "Cancelar assinatura" e, por fim, confirme em "Cancelar assinatura". A sua assinatura permanecerá ativa até o fim do período de testes ou data da cobrança e não será renovada para o próximo mês.

Confirme clicando em "Cancelar assinatura" no app do Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Como você pode ver, também é bem simples cancelar o Amazon Prime Video pelo celular.

