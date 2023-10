Como cancelar assinatura do iCloud no iPhone

É possível cancelar a assinatura do iCloud no iPhone (iOS) no menu de configurações do iOS. A ferramenta de armazenamento funciona de forma similar ao Google Drive, e permite guardar diferentes tipos de arquivos, como fotos, vídeos, documentos e planilhas na nuvem. Além disso, o serviço também oferece recurso como a sincronização automática entre dispositivos Apple e a possibilidade de compartilhamento com familiares.A seguir, confira o tutorial com o passo a passo de como cancelar a assinatura do iCloud. É recomendável fazer um backup do iCloud antes de iniciar o procedimento para garantir que nenhum arquivo seja perdido.