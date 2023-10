Como cancelar conta C6 Bank no app: veja o passo a passo

É possível cancelar a conta do C6 Bank de forma simples no aplicativo do banco digital disponível para Android e iPhone (iOS). A função é útil para pessoas não se adaptaram aos serviços do banco ou que simplesmente não utilizam o aplicativo com frequência. Há ainda quem faça o teste mais prefere outras instituições financeiras. O procedimento definitivo depende que não haja saldo, nem débitos ou empréstimos ativos a conta. No tutorial a seguir, veja o passo a passo ilustrado para encerrar sua conta no C6 Bank.