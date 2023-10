Como cancelar uma compra no Mercado Livre pelo celular e PC: guia

O Mercado Livre , assim como outros sites de vendas, permite cancelar uma compra, seja por arrependimento, defeito no produto, extravio da mercadoria ou outras justificativas — inclusive, depois de pagar. Todo o processo pode ser feito dentro do próprio site ou aplicativo para celular e permite receber o pagamento de volta. No smartphone, especificamente, o procedimento pode ser realizado tanto por quem usa Android quanto iPhone ( iOS ), possibilitando, assim, a devolução do valor pago.

Se o produto já foi recebido, será necessário devolvê-lo para obter o reembolso. O próprio vendedor pode fazer o estorno do dinheiro, mas se as partes não chegarem a um acordo, o Mercado Livre mediará a reclamação. Além desse ponto, vale saber que a empresa estabelece algumas regras para evitar problemas e confusões no processo. Nos tópicos a seguir, veja o passo a passo completo referente a como cancelar uma compra no Mercado Livre, tanto pelo PC quanto celular — o procedimento foi realizado em um iPhone XR com o iOS 13, mas as dicas também valem para a versão do aplicativo para o sistema do Google.

Saiba como cancelar uma compra no Mercado Livre pelo celular — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

📝 Como saber se um vendedor do Mercado Livre é confiável? Veja no Fórum do TechTudo

Como cancelar uma compra no Mercado Livre pelo celular

Passo 1. Abra o app do Mercado Livre no seu celular e toque sobre o ícone no canto inferior direito da tela. Vá em "Compras" e localize o item que você quer cancelar. Na parte inferior da tela, toque em "Preciso de ajuda";

Localize a compra que você quer cancelar no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Selecione "Tenho um problema com o produto" e, em seguida, toque em "Quero cancelar a compra";

Cancelando compra no app do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Informe se você recebeu ou não o produto. Vale lembrar que, se a mercadoria já foi entregue, será necessário devolvê-la. Na sequência, escolha o motivo do cancelamento;

Informe o motivo do cancelamento no app do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Explique os detalhes do seu problema ou o motivo pelo qual está cancelando a compra e toque em "Continuar". Caso queira, você pode anexar fotos. Por fim, toque em "Iniciar reclamação".

Informe os detalhes do problema no app do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Agora basta aguardar até que o vendedor seja notificado sobre o seu pedido de cancelamento de compra e tome as ações necessárias. Se não houver uma resposta em até cinco dias, o Mercado Livre irá mediar a disputa. Você pode acompanhar o andamento da sua solicitação por e-mail.

Finalizando reclamação

Passo 1. Após devolver o produto, se necessário, e receber o seu dinheiro de volta, você pode finalizar a reclamação. Para isso, no e-mail, toque em "Ver reclamação". Na página da reclamação, clique em "Encerrar reclamação";

Acesse a página da reclamação no app do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Selecione "Ele devolveu o dinheiro" e, por fim, toque em "Continuar" para confirmar.

Finalizando reclamação no app do Mercado Livre — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Prazos

Estes são os prazos para as reclamações mais comuns, estabelecidas pela plataforma:

60 dias corridos para iniciar uma reclamação, contando a partir da aprovação do pagamento;

Dez dias contados a partir da identificação do pagamento para produtos ainda não enviados;

Dez dias a partir do recebimento do produto, em caso de arrependimento.

Como cancelar uma compra no Mercado Livre pelo computador: veja neste guia — Foto: Eduardo Machado/TechTudo

Como cancelar compra no Mercado Livre pelo PC: confira o passo a passo

Agora que você já sabe como cancelar uma compra no Mercado Livre pelo celular, veja o passo a passo para realizar o procedimento pelo computador.

O método de cancelamento mais indicado é quando a compra foi realizada com pagamento via Mercado Pago, a ferramenta “irmã” do Mercado Livre. Assim, todo o procedimento é feito online, sem sair do site e com dores de cabeça mínimas. Tudo por conta do “Programa Compra Garantida”, estabelecido pela plataforma.

O Compra Garantida determina que usuários que pagarem uma compra com Mercado Pago têm o direito de ressarcimento do valor integral, em caso de produto extraviado, diferente do anunciado ou com algum defeito – logo, a principal dica é respeitar estes parâmetros.

Cancelamento simples ou em caso de produto não recebido

Passo 1. Dentro do site do Mercado livre, acesse sua conta e vá em “Compras”;

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Escolha a compra que deseja cancelar e clique nos “três pontinhos” que aparecem no canto;

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Clique em “Tenho um problema”;

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 4. Em seguida, escolha seu problema, que pode ser de pagamento ou com o produto – neste caso usamos “Produto”;

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 5. Logo depois, selecione entre "Recebi o produto com um problema" ou "Quero cancelar a compra";

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 6. Escolha a opção que mais se encaixa no seu caso, entre trocar ou receber, e depois clique em "Iniciar reclamação".

Como cancelar compra no Mercado Livre — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A reclamação será mediada pelo Mercado Livre, mas você terá a oportunidade de combinar a troca ou devolução com o vendedor. Se a conversa não chegar em um acordo, o Mercado Livre tomará providências, baseado em seus pré-requisitos.

Por fim, em caso de devolução de produto com defeito, é necessário devolver a compra ao vendedor com todos os componentes que vieram na caixa original, embalado e seguindo o procedimento fornecido dentro do Mercado Livre — que varia, em cada caso.

Veja também: Amazon no Brasil: perguntas e respostas