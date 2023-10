Como colocar minha empresa no Google? Saiba cadastrar e reivindicar

Colocar uma empresa no Google é uma das principais formas de garantir que o serviço ou comércio seja encontrado na Internet. Com o cadastro, o negócio fica visível para os usuários no Google Maps e aparece sempre que forem realizadas buscas na região. Também são exibidas informações importantes como site, telefone de contato, horário de funcionamento, avaliações, entre outros. Para fazer o cadastro, basta usar uma Conta Google para acessar a página do Google Maps na web ou pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), e seguir os passos indicados na plataforma. Vale destacar que o procedimento também pode ser feito acessando a página Perfil da Empresa (www.google.com/intl/pt-BR_br/business/).

Depois de cadastrar a empresa, é preciso também verificá-la. Assim, o Google garante que as informações fornecidas no cadastro são verídicas. O processo é simples e também pode ser realizado por meio do Google Maps pelo PC ou celular. Os métodos de verificação são SMS ou telefone, e-mail, gravação de vídeo e videochamada, e podem variar de acordo com o tipo de negócio. A seguir, veja o tutorial completo do TechTudo e saiba como colocar sua empresa no Google Maps.

Como colocar uma empresa no Google? Cadastro pode ser realizado através do Google Maps — Foto: Reprodução/Pexels/Luca Sammarco

Como cadastrar uma empresa no Google pelo PC

Passo 1. Após fazer login em sua Conta Google, acesse o site do Google Maps;

Primeiro passo para colocar uma empresa no Google é fazer login com uma Conta Google e abrir o Google Maps — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 2. Clique nos três traços no canto superior esquerdo, busque pelo endereço da sua empresa na barra de pesquisa ou clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar do mapa;

Clique no botão com três traços na barra lateral do Google Maps para cadastrar sua empresa — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 3. Clique na opção “Adicione sua empresa”;

Clique em "Adicione sua empresa" para seguir com o procedimento — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 4. Na nova janela, adicione o nome da sua empresa. Em seguida, clique em “Continuar” para preencher o formulário com as informações do seu negócio e concluir o cadastro.

Preencha o nome da empresa e clique em "Continuar" para seguir com o cadastro — Foto: Reprodução/Millena Borges

Como reivindicar uma empresa no Google pelo PC

Passo 1. No Google Maps, insira o nome da sua empresa na barra de pesquisa;

Para reivindicar uma empresa no Google, acesse o Google Maps e busque pelo endereço do negócio — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 2. Selecione, entre as opções, a sua empresa;

As empresas com o nome buscado aparecem em formato de lista — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 3. Depois de localizar o seu negócio, role a tela até o campo de informações e clique em “Reivindicar esta empresa”;

Abra as informações da sua empresa e clique em "Reivindicar esta empresa" — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 4. Na nova janela, aperte em “Gerenciar agora” e preencha a ficha de verificação. Depois, escolha um método de verificação e siga as etapas indicadas.

Aperte o botão "Gerenciar agora" para administrar ficha da empresa no Google e depois selecione o método de verificação — Foto: Reprodução/Millena Borges

Como cadastrar uma empresa no Google pelo celular

Passo 1. Abra o app do Google Maps e faça login em sua conta Google. Depois, clique em qualquer lugar do mapa para abrir um endereço;

Para cadastrar uma empresa no Google, abra o app do Google Maps — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 2. Desça até o final das informações e clique em "Inclua sua empresa no Maps gratuitamente". Você será redirecionado automaticamente para a página Perfil da Empresa do Google. Na tela, basta seguir os passos para preencher as informações da sua empresa e criar sua página.

Clique em "Inclua sua empresa no Maps gratuitamente" e siga os passos para fazer o cadastro — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Como reivindicar uma empresa no Google pelo celular

Passo 1. Acesse o app do Google Maps e busque pela sua empresa na barra de pesquisa;

Pesquise pela sua empresa na barra de pesquisa do Google Maps — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 2. Nas informações da empresa, clique em “Ver tudo”, em seguida, “Reivindicar esta empresa”;

Clique em "Ver tudo" e depois em "Reivindicar sua empresa" para seguir com o procedimento — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 3. Na próxima tela, clique em “Gerenciar agora” e preencha as informações para comprovar que você administra a empresa.

Clique em "Gerenciar agora" para seguir para o processo de reivindicação da sua empresa no Google — Foto: Reprodução/Millena Borges

