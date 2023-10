Como colocar um link clicável no Canva pelo celular e PC passo a passo

Para isso, o arquivo que você criou ou está criando precisa ser salvo em formato PDF, vale ressaltar. Quer saber na prática como colocar um link no Canva, seja para um contato do WhatsApp, um perfil no Instagram ou outra página externa? Então acompanhe os tutoriais a seguir, começando pelo passo a passo via app (celular).

Como colocar link no Canva pelo celular e PC — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como colocar link no Canva pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Canva em seu celular e selecione um layout para editar, seja um modelo pronto ou em branco. No exemplo, o TechTudo optou por usar um template editável. Nesse caso, toque em "Redes sociais" na parte de cima da tela e depois selecione a arte que deseja colocar o link. Depois, com a ferramenta de edição aberta, aperte sobre uma caixa de texto presente no design;

Ação para escolher um template no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Em seguida, vá nas ferramentas (na parte debaixo da tela) e procure pela opção "Adicionar link". Feito isso, toque sobre ela. Depois, vá ao espaço em branco indicado para colar o link da página que deseja direcionar os usuários;

Ação para selecionar a ferramenta de link no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Então, pressione em "Ir". Agora, é hora de salvar a edição. Para isso, vá ao ícone indicado pelo retângulo vermelho;

Ação para adicionar o link em um template do Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Depois, toque em "Baixar". Em "formato de arquivo", é necessário selecionar a opção "PDF padrão" para o mecanismo de direcionamento do link funcionar;

Ação para baixar imagem no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Para finalizar a edição, toque em "Baixar".

Ação para salvar a imagem editada no seu celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora você já sabe como inserir um link em arquivos no Canva pelo celular.

Como adicionar link no Canva pelo computador

Sabendo o passo a passo de como inserir um link no Canva pelo celular, veja agora como fazer esse mesmo processo pelo PC.

Passo 1. Acesse o site do Canva (canva.com), sem parênteses, e com o seu login feito clique em "Criar um design" ou selecione um já existente;

Botão ''Criar um design'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. No caso de textos, selecione as palavras a que você deseja adicionar um link e clique no botão "Adicionar link";

Seta indicando o botão ''Adicionar Link'' e caixa de texto em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Digite o texto na caixa destinada à inserção do link e clique no botão "Pronto". Também é possível salvar o link clicando no botão "Enter" do teclado;

Área de inserir link e botão ''Pronto'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Para inserir um link em um elemento gráfico, clique no elemento e, em seguida, clique no botão dos três pontinhos;

Botão ''mais'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Depois, selecione a opção "Adicionar link";

Botão ''Adicionar link'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Digite o link na caixa de texto e clique no botão "Pronto" — ou na tecla "Enter" do teclado.

Área de inserção de link em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Canva

