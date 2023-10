Como configurar roteador Mercusys? Veja passo a passo

Os roteadores Mercusys são reconhecidos pelo custo-benefício, destacando-se pela acessibilidade e facilidade de configuração. Projetados para atender às necessidades de usuários domésticos e pequenas empresas, os dispositivos possuem interfaces de usuário intuitivas. Confira, a seguir, o passo a passo de como configurar o seu roteador Mercusys.

Roteador Mercusys MR30G pode ser facilmente configurado — Foto: Divulgação/Mercusys

Como configurar o seu roteador Mercusys

Passo 1. Para iniciar o procedimento, conecte o seu roteador principal ao roteador Mercusys via porta LAN. Utilize um cabo Ethernet para realizar essa etapa do processo. É importante verificar se o encaixe está firme em ambas as extremidades, uma vez que cabos frouxos podem resultar em uma conexão intermitente e redução de velocidade. Uma janela de login aparecerá. Crie uma senha de login quando solicitado.

Conecte seu roteador principal ao roteador Mercusys — Foto: Divulgação/Mercusys

Passo 2. Utilizando um outro cabo Ethernet, conecte o seu computador ou laptop a uma segunda porta Lan em seu roteador Mercusys. Em seguida, abra o seu navegador e digite o endereço de IP listado na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Na maioria dos modelos, consta o número 192.168.1.1. Você também poderá acessar as configurações de seu roteador do domínio padrão http://mwlogin.net. Uma janela de login aparecerá. Crie uma senha de login quando solicitado.

Passo 3. Já com acesso à página inicial da interface do roteador Mercusys, vá para opção “Network”, situada no menu lateral, e, em seguida, clique em “LAN Settings”. No campo “LAN IP Settings” selecione a opção Manual, e na seção “IP Address” preencha com os mesmos números utilizados pelo seu modem principal. De acordo com a fabricante, este endereço IP deve estar fora do intervalo DHCP do roteador principal. Por exemplo, se o seu DHCP for 192.168.2.100 – 192.168.2.199, você poderá definir o IP para 192.168.2.11.

No campo “Network” localizado no menu lateral, clique em “LAN Settings" — Foto: Divulgação/Mercusys

Passo 4. No menu lateral, acesse o campo “Wireless” e escolha a opção “Host Network”. Nesse domínio, altere o SSID (nome da rede), o “Password” (senha) e clique em Save para salvar o procedimento. É recomendável a utilização de senhas complexas, combinando letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Evite usar palavras comuns, sequências óbvias e informações pessoais.

Acesse o campo “Wireless” e escolha a opção “Host Network” — Foto: Divulgação/Mercusys

Passo 5. No mesmo campo “Network” localizado no menu lateral, clique em “DHCP Server”. Na parte superior do campo, desabilite a opção “DHCP Server” mudando a chave de “ON” para “OFF”. Desabilitar a opção DHCP em um roteador Mercusys faz parte do procedimento, uma vez que os endereços IP foram fornecidos manualmente.

No mesmo campo “Network” localizado no menu lateral, clique em “DHCP Server” — Foto: Divulgação/Mercusys

Passo 6. Para finalizar o procedimento, conecte uma ponta de um cabo Ethernet no roteador principal e a outra no seu roteador Mercusys, utilizando qualquer uma das entradas LAN. Agora, além do sinal Wi-Fi, todas as portas LAN do seu roteador Mercusys também fornecem conexão à internet. O acesso será concedido por meio do SSID e a senha configurados nas etapas anteriores.

Com informações de Briz e Mercusys.

