WhatsApp: como criar chave de acesso e fazer login sem autenticação SMS

As Passkeys são as chaves de acesso que os softwares dos smartphones possuem. Dependendo da versão disponível e do modelo do celular, elas pode ser senhas PIN, reconhecimento facial ou biometria digital. Existem diversos aplicativos e sistemas de segurança que contam com o recurso que chegou agora no aplicativo de mensagens do Meta, e são comprovadamente seguros e eficazes.