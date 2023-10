Como criar QR Code no Canva pelo celular

Criar um QR Code utilizando o aplicativo Canva, disponível para Android e iPhone (iOS) é simples e pode ser muito útil. O código poderá ser usado em artes digitais ou impressas, fazendo o redirecionamento para qualquer link da web, basta inserir uma URL no momento da criação do design. Com esse recurso, não é necessário gerar um código QR em outras plataformas e, posteriormente, fazer o upload para o app de edição. Todas as ações podem ser feitas no mesmo lugar, facilitando o processo. Vale ressaltar que, ao final da criação, o arquivo poderá ser baixado gratuitamente em diferentes formatos, como JPG, PNG ou PDF. No tutorial a seguir, veja o passo a passo para criar um QR Code utilizando o app do Canva no celular.