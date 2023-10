Como criar um Google Forms no computador e celular passo a passo

Saber como criar um Google Forms é um conhecimento de grande utilidade. Afinal, com essa ferramenta é possível elaborar diferentes tipos de formulários online de forma fácil e gratuita. Por meio dela, você pode produzir e enviar, por e-mail ou link, pesquisas de múltipla escolha, testes com questões discursivas, solicitação de avaliações em escala numérica, entre outras opções. A ferramenta é ideal para quem precisa obter feedbacks sobre algum assunto específico, organizar inscrições para eventos ou realizar provas a distância, por exemplo. Ainda, vale mencionar que a plataforma conta com uma galeria composta por diversos modelos prontos que podem ser usados e editados.

Nos tutoriais a seguir, saiba como criar um formulário no Google Forms, tanto pelo computador quanto pelo celular, e aprenda a acompanhar as respostas do documento que você irá elaborar. O passo a passo funciona tanto no Android quanto no iOS (iPhone), e pode ser feito em diferentes navegadores — Chrome, Firefox ou Microsoft Edge. Lembrando que para acessar a ferramenta você deve ter uma conta do Google. Acompanhe.

Saiba como criar um Google Forms pelo PC passo a passo — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como criar um Google Forms pelo computador: guia completo

Passo 1. Acesse o site do Google Forms (google.com/forms/about) e clique em "Acesse o Forms";

Como criar um forms no Google: página inicial da ferramenta — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 2. Caso necessário, faça login na sua conta do Google, ou cadastre-se gratuitamente clicando em "Criar conta";

Faça login ou crie uma conta Google — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Após fazer login, escolha um modelo da galeria ou clique em "Em branco" para criar um formulário do zero;

Escolha o modelo ou crie um formulário em branco — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Comece dando um nome, título e descrição para o formulário. Estes últimos poderão ser vistos por todos;

Criando formulário no Google Forms — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. A primeira pergunta é adicionada automaticamente no Google Forms. Por padrão, ela é do tipo múltipla escolha. Você pode alterar clicando sobre ela e escolhendo a opção desejada;

Google Forms: criar formulários online de graça; veja como — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. Agora, digite a sua pergunta e adicione as opções de respostas. Caso queira, marque a opção "Obrigatória' para impedir que o formulário seja enviado sem a resposta para a pergunta atual;

Criando formulário no Google Forms — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 7. Na barra de botões à direita, clique em "+" para adicionar uma nova pergunta, inserir textos, imagens, vídeos do YouTube, seções (páginas) e mais;

Criando formulário no Google Forms — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 8. Após adicionar as perguntas e seções desejadas, volte ao início da página. Por lá, no canto superior direito, é possível aplicar um tema ao formulário, visualizá-lo ou acessar as opções;

Criando formulário no Google Forms — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 9. Em seguida, clique em "Enviar". O formulário poderá ser enviado por e-mail, ter o link copiado ou embutido em páginas da web. Para isso, use as abas na parte superior.

Criando formulário no Google Forms — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como ver as respostas de um formulário no Google Forms

Além de saber como criar um Google Forms, é importante que você conheça o passo a passo para ver as respostas do documento que você criou. Para isso, basta seguir os dois passos abaixo.

Passo 1. Volte à página inicial do Google Forms e abra o formulário que você criou;

Abra o formulário para ver as respostas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, acesse a aba "Respostas". Por lá, você pode ver as respostas resumidas, por pergunta ou individual. Clique sobre o ícone do Google Planilhas (verde) para exportar os dados para o aplicativo. Para desativar o formulário, desative a opção "Aceitando respostas".

Visualizando respostas do formulário — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como criar um Google Forms no celular

Google Forms: tutorial mostra como usar a ferramenta de formulários no celular — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Agora que você já sabe o passo a passo de como criar um forms no Google pelo computador, aprenda como fazer esse processo no celular. Como você verá, as etapas são bem parecidas. Confira.

Passo 1. Abra o navegador do celular e acesse o site "forms.google.com" (sem aspas). É preciso estar logado com a sua conta Google. Um novo formulário será criado automaticamente pela página;

Acesse o site "forms.google.com" pelo navegador do celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Você pode adicionar um título e uma descrição para o novo formulário. Para isso, basta tocar sobre as opções para modificá-las;

Modifique o título e a descrição do formulário — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Por padrão, a primeira pergunta do questionário é de múltipla escolha. No entanto, é possível modificar o tipo de pergunta tocando sobre a seta ao lado da opção;

O Google Forms permite criar diferentes tipos de perguntas pela plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. A opção múltipla escolha só permite selecionar uma das alternativas. Para criar uma pergunta deste tipo, escreva a questão desejada no campo "Pergunta" e acrescente as respostas tocando sobre "Adicionar opção", ao lado dos círculos de seleção;

Preencha os campos indicados com a pergunta e adicione opções de respostas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Além disso, o Google Forms permite criar perguntas do tipo caixas de seleção, lista suspensa. Também é possível decidir se as respostas serão curtas ou mais longas, com a opção parágrafo. Já na escolha de alternativas, o usuário tem a opção de escala linear, grades de múltipla escolha e grades de caixas de seleção. O tutorial vai explicar cada uma das opções nos passos abaixo. Para adicionar uma pergunta do tipo "Resposta curta" ou "Parágrafo", toque sobre o ícone de "+" no menu inferior da tela e selecione uma das opções tocando na seta ao lado de "Múltipla escolha";

Perguntas do tipo "Resposta curta" ou "Parágrafo" geram respostas discursivas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 6. As perguntas do tipo "Caixas de seleção", diferentemente das perguntas de "Múltipla escolha", permitem assinalar mais de uma opção de resposta ao mesmo tempo. Para usá-la, adicione mais uma pergunta ao formulário e selecione a opção "Caixas de seleção". Digite o questionamento no local indicado e acrescente opções de respostas de maneira similar ao realizado com a opção "Múltipla Escolha";

Perguntas do tipo "Caixa de seleção" permitem selecionar mais de uma opção de resposta — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 7. As perguntas do tipo "Listas suspensas" oferecem diferentes alternativas com opções, no entanto, só é possível selecionar uma resposta. Para criar uma questão do tipo, adicione mais uma pergunta ao formulário e selecione a opção. De maneira similar aos exemplos anteriores, acrescente o tema no local indicado e ofereça as opções de respostas;

As "Listas suspensas" permitem selecionar apenas uma das opções como resposta à pergunta — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 8. Perguntas do tipo "Escala linear" permitem graduar respostas com números, que podem ir de 0 a 10 ou 1 a 10. A opção também permite adicionar marcadores aos números, que podem ajudar a identificar a escala numérica. Para isso, basta tocar sobre "Marcador" e adicionar uma descrição;

As "Escalas Lineares" permitem a graduação por números, e são úteis em pesquisas de satisfação, por exemplo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 9. Por último, as perguntas do tipo "Grade" possibilitam gerar respostas que são organizadas em colunas. Você pode adicionar linhas com perguntas pequenas e acrescentar opções de respostas em colunas, que podem ter soluções do tipo "Sim" ou "Não" ou "Verdadeiro" ou "Falso". Útil para fazer provas no Google Forms. Toque sobre as linhas para adicionar pequenas perguntas e clique sobre as colunas para acrescentar as alternativas. As opções "Grade de múltipla escolha" e "Grade de caixa de seleção" são similares. A diferença entre elas é que as grades de seleção permitem selecionar mais de uma opção de resposta;

As grades são boas opções para perguntas do tipo "Sim" ou "Não" e "Verdadeiro" ou "Falso" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 10. Além disso, os formulários do Google ainda permitem adicionar imagens e vídeos às questões, e também é possível separá-las em diferentes seções. Dessa forma, é possível deixar o questionário mais lúdico e organizado. Outra opção interessante permite marcar as perguntas como "Obrigatórias", assim só é possível finalizar o formulário quando todas as questões forem respondidas;

Além disso, é possível marcar as perguntas como "Obrigatória" e adicionar vídeos, fotos e novas seções ao Forms — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 11. Para compartilhar o formulário com amigos ou alunos, toque sobre o avião de papel do menu superior e envie o questionário através do e-mail, link ou redes sociais.

Para compartilhar o formulário, toque sobre o ícone de avião e envie o link por e-mail ou redes sociais — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como responder um questionário do Google Forms pelo celular

Responder um formulário do Google é uma tarefa bem simples. Para isso, basta tocar sobre o link do questionário e seguir o fio, selecionando respostas para cada perguntas do Forms. Ao finalizar, toque sobre "Enviar";

Selecione as opções desejadas e responda o formulário pelo celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Pronto. Agora você sabe não apenas como criar um formulário no Google Forms, como também respondê-lo e verificar as respostas de terceiros no documento que você elaborar.

