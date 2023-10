Como criar um OnlyFans: confira o passo a passo pelo celular e PC

Criar um perfil no OnlyFans é um procedimento fácil e rápido, que pode ser feito em poucos passos tanto pelo celular Android ou iPhone ( iOS ), como também pelo computador (PC). A plataforma é voltada para a venda de conteúdos exclusivos, que somente usuários pagantes conseguem acessar. Os seguidores interessados, também chamados de fãs, podem fazer uma assinatura mensal ou comprar os materiais de maneira avulsa, como fotos, vídeos ou textos específicos. Vale ressaltar que é necessário ter mais de 18 anos para criar uma conta no site, além de cadastrar um cartão de crédito para pagar as assinaturas e ganhar dinheiro com a venda de conteúdos.

A plataforma, embora seja voltada para a venda de conteúdos digitais exclusivos, ficou famosa por ser utilizada para a comercialização de nudes e vídeos eróticos. Por esse motivo, somente adultos podem criar uma conta no site. No tutorial a seguir, confira como abrir um OnlyFans pelo celular e pelo PC.

Como criar um perfil OnlyFans: veja o passo a passo pelo celular — Foto: Getty Images

Como criar um OnlyFans pelo celular: veja o passo a passo completo

Passo 1. Acesse o site "https://onlyfans.com/" e toque na opção “Inscreva-se no OnlyFans”. Insira seu nome, e-mail e senha;

Primeiros passos para a criação de uma conta no OnlyFans — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Após preencher as informações, selecione o botão “Cadastre-se”. Você será redirecionado para a página inicial da plataforma;

Após preencher as informações e clicar em “Cadastre-se”, o usuário é redirecionado para a página inicial da plataforma — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Caso queira fazer alguma assinatura, você precisará adicionar um cartão de crédito na plataforma. Para isso, basta ir ao menu sanduíche, no topo direito da tela, e tocar na opção "Seus cartões". Ali, vá em "Adicionar um cartão de pagamento" e preencha os dados do seu cartão;

OnlyFans: é preciso adicionar uma forma de pagamento para se inscrever em canais — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. Agora, caso você queira se tornar um criador de conteúdo no OnlyFans, é preciso ter um perfil completo, com avatar, foto de capa e descrição. Adicione os dados necessários e toque em "Guardar alterações";

OnlyFans: para virar um criador, é preciso ter um perfil completo — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 5. Você precisará confirmar a sua identidade. Assinale que é maior de idade, clique em "Próximo" e depois em "Confirmar" para ser direcionado para a página de autenticação;

Ao migrar para a conta de criador no OnlyFans, você precisará confirmar a sua identidade — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 6. Na próxima tela, leia os termos e confirme estar de acordo com eles. Em seguida, selecione um documento para confirmar sua identidade — pode ser RG, passaporte ou carteira de motorista. A plataforma pedirá que você fotografe a parte da frente do documento. Em seguida, adicione suas informações bancárias e pronto, você já poderá começar a criar o seu conteúdo.

No OnlyFans, você precisa confirmar a sua identidade com algum documento oficial — Foto: Reprodução/TechTudo

Como criar um perfil no OnlyFans pelo computador: confira o passo a passo completo

Aprenda como criar um OnlyFans pelo PC — Foto: Juliana Campos/TechTudo

Passo 1. Para abrir um OnlyFans, acesse o site da rede social (onlyfans.com) e selecione “Inscreva-se no OnlyFans”;

Veja como se cadastrar no OnlyFans pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Informe seu nome e e-mail, crie uma senha e vá ao botão “Cadastre-se”;

Cadastro no OnlyFans requer poucos dados do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. A conta será criada imediatamente. Para que o perfil seja validado, selecione o botão “Verificar e-mail”;

É preciso validar o e-mail para usar funções do OnlyFans — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Acesse seu e-mail e vá ao link de verificação da conta;

Validação do OnlyFans é feita por e-mail — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Por fim, veja a confirmação de verificação do e-mail.

OnlyFans confirma validação do e-mail do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como editar o perfil no OnlyFans e cadastrar um cartão pelo computador

Passo 1. No menu da lateral esquerda, vá em “Meu perfil” para acessar a sua página. Então, selecione “Editar perfil” para fornecer suas informações;

Veja como editar perfil do OnlyFans pelo PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Preencha o seu perfil com suas informações pessoais e fotos. Ao final, escolha o botão “Salvar”;

Como editar e salvar perfil no OnlyFans — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No menu da lateral esquerda, vá em “Adicionar cartão” para cadastrar um cartão de crédito e fazer assinaturas na plataforma. Então, preencha o formulário com os dados do cartão;

É preciso cadastrar cartão de crédito para visualizar conteúdo exclusivo no OnlyFans — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Depois de preencher o formulário, clique no botão “Salvar”. Uma cobrança de US$ 0,10 será feita no seu cartão. A partir de agora, você poderá usar o OnlyFans e pagar assinaturas de perfis privados, caso queira.

Cadastre um cartão para acessar conteúdos do OnlyFans — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora que você já sabe como criar um perfil no OnlyFans pelo computador e celular, aproveite a dica para ganhar dinheiro com a venda de conteúdos exclusivos, como nudes, vídeos eróticos, fotos do pé, entre outros — há diferentes possibilidades para explorar ao abrir uma conta na plataforma.

Veja também: três redes sociais com propostas diferentes para experimentar