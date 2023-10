É possível deixar a barra de tarefas do Windows 11 transparente de duas maneiras. O próprio sistema da Microsoft oferece efeitos de transparência de cor que tornam o elemento translúcido, mas o resultado não é totalmente efetivo. Apesar disso, um programa grátis disponível na Microsoft Store permite tornar o menu “invisível”, exibindo apenas os ícones fixados no rodapé da tela. Confira, a seguir, como deixar a barra de tarefas do Windows 11 transparente pelas configurações do sistema e usando o aplicativo TranslucentTB.