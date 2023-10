Como desativar a localização do iPhone (iOS)

É possível desativar a localização do iPhone (iOS) pelas próprias configurações do celular da Apple. O recurso é útil para limitar quem pode ver sua posição no mapa ou desativar a captura da localização por aplicativos instalados no smartphone. O procedimento também pode ser necessário para encerrar o compartilhamento da posição geográfica com outras pessoas por meio do Buscar iPhone. Vale salientar que, neste último caso, esses indivíduos não serão notificados após a ação. Confira, a seguir, como desabilitar a localização do iPhone.