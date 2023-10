É possível desativar o backup do Google Fotos no celular de forma fácil. O procedimento é feito por meio das configurações do aplicativo e pode ser feito no Android e no iPhone (iOS). A função pode ser útil para pessoas que não querem comprometer o espaço de armazenamento da conta Google, preferem guardar as imagens apenas na memória do aparelho ou desejam usar outro tipo de nuvem. Confira, a seguir, como desativar o backup do Google Fotos no celular. O passo a passo pode ser realizado tanto no sistema do Google quanto em dispositivos da Apple.