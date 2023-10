Como desvincular o Instagram do Facebook pelo celular em 2023

Agora, antes de prosseguir com o tutorial de como desvincular a conta do Instagram com o Facebook, é importante observar que após a separação, não será mais possível realizar algumas ações. Por exemplo, compartilhar informações de login entre os dois serviços ou compartilhar Stories e publicações simultaneamente nos dois perfis. Além disso, a desvinculação fará com que a Meta não consiga mais fornecer sugestões de amizades ou anúncios personalizados com base na união das plataformas, passando a enviar recomendações baseadas no uso individual de cada rede social. Feita essas observações, veja a seguir como fazer para desvincular o Instagram do Facebook pelo celular.