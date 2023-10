Como entrar em contato com o Mercado Livre por telefone, chat e e-mail

Seja você um comprador ou um vendedor, é importante saber como entrar em contato com o Mercado Livre . Isso porque, assim, você pode recorrer a atendentes da empresa para falar e tratar sobre diferentes assuntos em caso de necessidade. Você pode entrar em contato com funcionários da plataforma tanto para pedir informações, por exemplo, como também para fazer reclamações a respeito de uma compra ou venda específica.

Portanto, se você estava se perguntando “como faço para entrar em contato com o suporte do Mercado Livre”, saiba que ao longo dessa matéria você descobrirá a resposta. É possível falar com atendentes da empresa tanto por telefone e WhatsApp, como também por e-mail e chat interno. A seguir, veja o passo a passo para cada opção — os tutoriais foram feitos pelo computador, mas basicamente são iguais no celular.

Como entrar em contato com o Mercado Livre? Plataforma permite que usuários entrem em contato com atendentes de diferentes formas — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como entrar em contato com o Mercado Livre?

Nesse guia, o TechTudo separou, em três tópicos, o passo a passo para entrar em contato com o Mercado Livre por chat, WhatsApp, e-mail e telefone. Veja no índice a seguir o que você encontrará ao longo da matéria.

1. Como entrar em contato com o Mercado Livre pelo chat interno ou por WhatsApp

2. Como entrar em contato com o Mercado Livre por e-mail

3. Como entrar em contato com o Mercado Livre por telefone

1. Como entrar em contato com o Mercado Livre pelo chat interno ou por WhatsApp

Passo 1. Acesse a página de ajuda do Mercado Livre (mercadolivre.com.br/ajuda) e desça até encontrar a opção “Fale conosco”;

Mercado Livre tem página de ajuda que permite contato com a empresa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Nesta etapa, um menu será aberto na lateral direita da tela. Então, selecione o assunto que deseja tratar;

Como falar com o Mercado Livre: é possível reclamar de compras, vendas ou ter informações sobre a conta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione a opção “Falar com um representante” para iniciar uma conversa;

Contato Mercado Livre Chat: opção "Falar com um representante" direcionada para chat interno — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Escolha uma opção para entrar em contato com o Mercado Livre. O usuário pode utilizar o chat interno ou direcionar suas questões ao número de WhatsApp da empresa;

É possível falar pelo chat do Mercado Livre ou pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Em caso de escolha do chat, você poderá conversar com um atendente. A plataforma permite que o usuário envie anexos para ilustrar as questões a serem apresentadas.

Chat interno do Mercado Livre permite falar com atendente em tempo real — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Como entrar em contato com o Mercado Livre por e-mail

Passo 1. Para entrar em contato com o Mercado Livre por e-mail, assinale o botão "Enviar uma mensagem" no menu lateral apresentado anteriormente;

Como entrar em contato com o Mercado Livre? Clique em "Enviar uma mensagem" para redigir um e-mail — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Escreva sua mensagem, adicione documentos do computador como anexo e pressione “Enviar”. De acordo com o Mercado Livre, as mensagens são respondidas em até 24 horas.

Mercado Livre responde e-mail do usuário em até um dia — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Como entrar em contato com o Mercado Livre por telefone

Passo 1. Para entrar em contato com o Mercado Livre por telefone, selecione a opção "Falar pelo telefone", conforme ilustrado abaixo;

Como entrar em contato com o Mercado Livre: é possível falar com o Mercado Livre por telefone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Uma caixa será aberta e você deve escolher se deseja receber a ligação em um celular ou telefone fixo;

Contato do Mercado Livre: empresa liga para o usuário através de números de celulares ou telefones fixos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Nesta página, insira o número e pressione o botão “Receber ligação”.

Contato Mercado Livre telefone: informe o número para receber ligação da empresa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Utilize as dicas para entrar em contato com o Mercado Livre de diferentes formas.

