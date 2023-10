Como entrar no Instagram pelo Facebook no celular e no PC

Conectar o Instagram ao Facebook é uma maneira conveniente de acessar ambas as plataformas, gerenciadas pela Meta , com facilidade. Ao vincular as contas, é possível entrar no Instagram pelo Facebook (ou vice-versa) tanto no celular Android e iPhone ( iOS ), quanto no PC. A ação ajuda em momentos que o usuário esquecer uma senha, por exemplo.

Neste guia completo, mostraremos o passo a passo para vincular suas contas do Facebook e Instagram, além de acessar o Instagram pelo Facebook em dispositivos móveis e PCs e solucionar possíveis problemas de acesso.

Unifique as contas do Instagram e do Facebook — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como entrar no Instagram pelo Facebook? Veja no índice abaixo todos os tópicos que serão abordados:

Como vincular as contas do Facebook e Instagram Como entrar no Instagram pelo Facebook no celular Como entrar no Instagram pelo Facebook no PC Não consigo entrar no Instagram pelo Facebook

1. Como vincular as contas do Facebook e Instagram

Este processo estabelece uma conexão entre as contas do Facebook e do Instagram, permitindo o acesso por um login único. Por isso, é necessário verificar se as contas já estão vinculadas às plataformas. O procedimento abaixo deve ser feito pelo Facebook, seja pelo app (Android ou iOS) ou pela versão web.

Passo 1. No Facebook, abra seu perfil. Em seguida, entre em "Configurações e privacidade" e "Configurações";

Clique em "Configurações e privacidade" para acessar as "Configurações" — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 2. Clique sobre "Central de Contas" para acessar este novo menu;

Acesse a "Central de Contas" — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 3. Nesta tela, você poderá unificar os acessos ao Instagram e ao Facebook. Clique em "Perfis" e veja se o perfil do Instagram está conectado;

Verifique se os perfis estão logados — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 4. Em seguida, volte para a página anterior e no menu “Experiências conectadas” clique em "Logins com contas";

Siga o passo a passo para unificar contas — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 5. Nesta tela, selecione "Permitir que todas as contas sejam usadas como login".

Marque esta opção para vincular as contas — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

O mesmo procedimento pode ser feito pelo Instagram, seja no app (Android ou iOS) ou pela web.

Passo 1. No Instagram, vá em “Editar Perfil”. No canto superior esquerdo, clique em “Central de Contas”. No app para celular, entre em seu perfil, clique no menu de três barras horizontais no canto superior direito, depois vá em "Configurações e Privacidade" e, em seguida, acesse a "Central de Contas";

Acesse "Central de Contas" pelo Instagram — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 2. Nesta tela, você poderá unificar os acessos ao Instagram e ao Facebook. Em "Perfis", veja se o perfil do Facebook está conectado;

Certifique-se de que os perfis estejam conectados — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 3. Em seguida, volte para a página anterior e entre na seção de “Experiências conectadas”. Depois, acesse "Logins com contas";

Siga o passo a passo para unificar contas — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 4. Nesta tela, selecione "Permitir que todas as contas sejam usadas como login".

Marque esta opção para vincular as contas — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

2. Como entrar no Instagram pelo Facebook no celular

Como o Instagram e o Facebook pertencem a mesma empresa, com as contas unificadas é possível acessar a rede social de fotos e vídeos com o login do Facebook de forma simples. Veja o passo a passo:

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram. Na tela de login, clique em “Entrar com o Facebook”;

Acesso o Instagram com o login do Facebook — Foto: Reprodução/Freepik

Passo 2. Em seguida, toque em “Continuar como [nome do usuário]” e pronto, o acesso ao Instagram será realizado. É possível que o celular peça algumas autorizações, basta confirmá-las.

Caso o Facebook não esteja logado, realize o procedimento a seguir:

Abra o aplicativo do Instagram e clique em "Entrar com o Facebook". Insira o login (e-mail e senha) utilizado para acessar o Facebook. Toque em "Continuar como [nome do usuário]" e pronto.

3. Como entrar no Instagram pelo Facebook no PC

No PC, o passo a passo é muito parecido com o anterior. Siga as instruções do TechTudo:

Passo 1. Acesse o Instagram. Na tela de login, clique em “Entrar com o Facebook”;

Clique em "Entrar com o Facebook" — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

Passo 2. Caso o Facebook já esteja logado, o usuário será automaticamente encaminhado para o feed do Instagram. Caso não esteja, é necessário preencher o campo de login (e-mail e senha) e clicar em “Entrar”.

Se necessário, insira as credenciais — Foto: Diego Cataldo/TechTudo

4. Não Consigo Entrar no Instagram pelo Facebook

Se você está com dificuldades para acessar o Instagram pelo Facebook, observe e verifique as situações abaixo:

Certifique-se de que suas contas estão vinculadas nas configurações do Instagram.

Atualize tanto o aplicativo do Facebook quanto o do Instagram.

Verifique se suas contas não foram desconectadas acidentalmente nas configurações da "Central de Contas".

Certifique-se de usar as credenciais corretas do Instagram.

