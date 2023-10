Como excluir a sua conta do Facebook pelo celular e PC definitivamente

As duas opções, vale ressaltar, são muito diferentes, por isso você deve tomar cuidado na hora de escolher uma delas. Neste tutorial, o TechTudo explica qual é a diferença entre excluir e desativar a conta do Facebook, como realizar esses dois procedimentos e quais são atividades que você poderá ou não fazer depois que seguir qualquer um dos dois processos para "sair da rede social" por algum tempo. O primeiro passo a passo de como excluir a conta do Facebook foi realizado no PC, já o segundo pelo celular. Acompanhe.

Como excluir a conta do Facebook pelo PC: veja no vídeo abaixo

Como excluir a sua conta do Facebook

Excluir ou desativar o Facebook?

Em primeiro lugar, é importante entender que existe uma grande diferença entre desativar e excluir a sua conta do Facebook. No primeiro caso, você pode voltar sempre que desejar: basta fazer o login novamente na rede social. Porém, até que isso aconteça, informações do seu feed e a pesquisa para o seu perfil não ficam mais disponíveis. Fotos, amigos, conversas e interesses serão armazenados até que você volte e ficarão inacessíveis para os outros usuários.

Já no caso da exclusão permanente, não será possível recuperar a mesma conta. Ao fazer essa escolha, o conteúdo do seu perfil demorará 90 dias para ser excluído por completo. Em um primeiro momento, o conteúdo já ficará indisponível para buscas e acesso para amigos. Os únicos rastros da sua conta antiga que permanecem são as mensagens que você trocou no Facebook Messenger. Veja também: como excluir um Facebook de quem não lembra mais a senha.

Agora que você já está ciente sobre as diferenças entre excluir e desativar a conta do Facebook, confira abaixo como apagá-la definitivamente, começando com o passo a passo pelo computador.

Como excluir sua conta do Facebook pelo computador

Passo 1. Acesse esta página do Facebook (facebook.com/help/delete_account) e clique em “Excluir conta”;

Passo 2. Pressione "Baixar informações" caso queira fazer um backup dos conteúdos postados na rede social;

Passo 3. A plataforma exige a inserção da sua senha e um código para confirmar o encerramento definitivo do perfil;

Passo 4. Pronto! Viu como é simples excluir a conta do Facebook pelo PC? Caso se arrependa, você tem até 14 dias para solicitar o cancelamento do pedido.

Como baixar uma cópia de suas informações

Antes de excluir a sua conta do Facebook definitivamente, você viu que é possível fazer um backup de suas informações na rede social e guardar essas memórias em seu computador. Sendo assim, veja como baixar esses dados a seguir.

Passo 1. Clique na foto do seu perfil no canto superior direito da tela e selecione "Configurações e Privacidade". Em seguida, toque em "Configurações";

Passo 2. Clique na seção "Suas informações no Facebook", no menu esquerdo. Agora, toque em "Ver" em "Baixar suas informações".

Passo 3. Nesta tela, você pode baixar uma cópia completa ou selecionar somente os tipos de informação e intervalos de datas que desejar. É possível receber suas informações em formato HTML ou em JSON, que permite a importação mais facilmente por outro serviço. Escolha o intervalo e os conteúdos para fazer o download;

Passo 4. O próximo passo é clicar "Solicitar um download", no fim da página. Vale citar que o download das suas informações é um processo protegido por senha, ou seja, apenas você tem acesso. Após criar uma cópia, ela fica disponível para baixar por alguns dias.

Outras dicas importantes

Vale lembrar que, após a exclusão de sua conta, você não poderá mais acessar as informações de seus amigos que são protegidas pelas opções de privacidade da rede social. Ou seja, caso a visualização de fotos e interesses do amigo só esteja disponível para sua lista de contatos, é necessário criar um novo perfil e adicioná-lo novamente — você será tratado como público.

Se esse for o caso e você resolver retornar à rede social, não se preocupe — ainda é possível utilizar o mesmo nome da conta antiga. Se o Facebook não aceitar o nome repetido, basta comprovar essa informação ao fazer scan e enviar um documento oficial com nome e foto por meio do formulário (facebook.com/help/contact/logout).

Como excluir a sua conta do Facebook definitivamente pelo celular

Agora que você sabe como excluir a sua conta do Facebook de maneira definitiva pelo PC, veja nas explicações a seguir como fazer o processo pelo celular — o passo a passo também é bem simples, vale ressaltar.

Excluir a conta do Facebook definitivamente pelo celular, seja ele Android ou iPhone (iOS), é possível com poucos passos. Para essa objetivo, você deve acessar o navegador do seu smartphone (Chrome ou Safari) — as etapas são idênticas nos sistemas do Google e da Apple. Acompanhe.

Passo 1. Acesse a página de exclusão de conta do Facebook (facebook.com/help/delete_account) e, caso seja necessário, faça login na sua conta. Em seguida, marque a opção "Excluir conta" e toque em "Continuar para a exclusão da conta";

Passo 2. Role a página até o fim e toque em "Excluir conta". Depois, será necessário confirmar a senha da sua conta. Digite o código de segurança e vá em "Continuar";

Passo 3. Por fim, confirme a exclusão da sua conta em "Excluir conta".

