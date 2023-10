Como fazer camisa de time pelo celular usando o Canva

Fazer camisa de time é um procedimento que pode ser realizado com a ajuda do Canva direto em celulares Android e iPhone (iOS). O editor online fornece vários modelos prontos de escudo para personalizar por meio de um aplicativo gratuito. O usuário pode modificar as cores, inserir formas gráficas e figuras armazenadas na galeria, assim como adicionar o nome do seu clube. Ao final, é possível baixar o arquivo para enviar para estampar as camisetas. Confira, a seguir, como fazer camisa de time no celular usando o Canva.