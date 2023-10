Como fazer live na Twitch pelo PC ou celular? Veja as melhores dicas

No entanto, a plataforma também conta com categorias variadas de transmissões, possibilitando um alcance maior para pessoas interessadas em fazer lives de conversas, viagens, receitas, música, entre outros. É possível fazer streams no PC, no celular e até em consoles como PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Dependendo do progresso com seguidores e visualizações durante a transmissão, há chance até de faturar algum dinheiro.

Twitch permite fazer lives por vários dispositivos e até consoles — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para ajudar você a dar seus primeiros passos no mundo das lives, o TechTudo traz um guia completo de como fazer lives na Twitch. Confira no índice a seguir todos os tópicos que serão abordados:

Como começar a fazer lives na Twitch? Como fazer live na Twitch pelo PC com o OBS Como fazer live na Twitch pelo celular Como fazer live na Twitch pelo PlayStation (PS4 e PS5) Como fazer live na Twitch pelo Xbox (Xbox One e Series X e S) Como fazer live na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo Como fazer live privada na Twitch

1. Como começar a fazer lives na Twitch?

Começar uma live na Twitch é, em teoria, simples. Se vocês quiser transmitir um jogo, basta abri-lo, selecionar um software para lives, como o popular OBS Studio, e colocar sua chave da stream ou vincular sua conta da Twitch para iniciar a jornada. Porém, se você quer realmente crescer na plataforma, é muito importante ter atenção a certos pontos antes de começar.

Alguns detalhes vão influenciar no seu sucesso, como os títulos que você utiliza, os jogos que você joga, as informações do seu canal, o carinho dado ao layout, o equipamento usado nas transmissões como microfone, webcam e PC, além da qualidade da imagem.

Não é obrigatório fazer transmissões de jogos atuais e pesados para ter sucesso. Jogos antigos ou com temática retrô ainda têm espaço na Twitch, em especial entre os speedrunner — Foto: Reprodução/Twitch Simply

O primeiro passo é prestar atenção nas configurações do seu computador. Se você enfrenta alguma dificuldade de rodar seu jogo favorito, mesmo que sutil, saiba que esse problema irá piorar drasticamente ao tentar fazer uma stream. Afinal, o software de transmissão será mais um processo pesado rodando no computador. Como consequência, se o PC contar com peças mais antigas, o jogo não rodará da forma como você espera e vai atrapalhar a sua experiência e a experiência do espectador. A questão se agrava caso o game necessite de um hardware muito potente para funcionar de forma satisfatória.

Caso você já tenha um bom computador, é o momento de pensar em microfone e webcam. No início da jornada, o recomendado é adquirir acessórios de entrada com preços menores, mas que entregam uma qualidade satisfatória para os espectadores. Isso também se aplica às artes que você utiliza, como tela de espera, layout da transmissão e a bio logo abaixo de seu canal na Twitch. Hoje em dia, há muitos aplicativos gratuitos e tutoriais que ensinam a fazer artes simples e bonitas para que seja possível dar os primeiros passos na vida de streamer.

Lembre-se que, embora o foco da Twitch seja os jogos eletrônicos, plataformas de streaming também são um espaço para você mostrar outros talentos além dos games — Foto: Reprodução/Twitch Herman Li

Por fim, mas não menos importante, o conteúdo. Jogue ou fale sobre aquilo que você gosta e que conhece bem para começar. No entanto, é bom lembrar que certos games, como League of Legends e Valorant, já estão inflacionados com muitos produtores de conteúdo na Twitch. Isso não significa que você não terá sucesso em streams destes jogos, apenas que será mais difícil para os espectadores te descobrirem. Se desejar, utilize portais como TwitchTracker para ver dicas de jogos e outras categorias interessantes para começar a transmitir. Por exemplo, títulos como Hearthstone e Street Fighter 6 aparecem como boas opções no momento.

No futuro, após se dedicar bastante e estabelecer sua comunidade, você pode investir os ganhos em um hardware mais avançado para elevar a qualidade da transmissão. Contratar artistas ou designers para lhe assegurar belas artes no layout da sua live também pode ser uma boa decisão.

2. Como fazer live na Twitch pelo PC com o OBS

Passo 1. Acesse o portal oficial do OBS Studio (https://obsproject.com/) e baixe o aplicativo para o sistema operacional de sua preferência, Windows, macOS ou Linux. O tutorial seguirá com a versão de Windows;

Download do OBS Studio — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Já com o OBS instalado, abra o programa em seu computador;

Tela inicial do OBS, sem qualquer configuração — Foto: Reprodção/Victor de Abreu

Passo 3. Antes de vincular o aplicativo ao seu canal da Twitch, personalize sua cena (no menu inferior da tela). Na parte de "Fontes", você pode clicar com o botão direito do mouse, ou ir até o "+" e selecionar "Captura de Jogo", para que o OBS reconheça o jogo que você quer transmitir; em "Dispositivo de captura de vídeo", ele valida equipamentos como webcam e placas de captura; enquanto "Imagem" serve para colocar seu layout, entre muitas outras opções. Vale lembrar que seu microfone será reconhecido automaticamente e mostrado na aba "Mixer de Áudio", onde você pode aumentar ou diminuir o volume do equipamento e do jogo também;

Colocando as fontes no OBS — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Agora que você já possui sua cena ajustada, é hora de ir até "Configurações" (como indicado na imagem abaixo);

Vá em Configurações — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Na janela das configurações, clique em "Transmissão";

Clique em Transmissão — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 6. Aqui, você pode vincular sua conta da Twitch de duas formas: acessando sua conta, o que o OBS recomenda, ou colocando a chave de sua stream;

Há duas formas de vincular o OBS à Twitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 7. Caso você prefira a segunda opção, você pode encontrar sua chave seguindo o seguinte caminho na página da Twitch: Painel de controle do criador > Configurações > Transmissão. Sua chave aparecerá na primeira opção. Basta copiar a chave e colá-la no OBS. Lembre-se de jamais compartilhar esta chave com ninguém;

Chave de transmissão na Twitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 8. De volta ao OBS, antes de iniciar a transmissão você pode fazer mais mudanças nas configurações. Caso não tenha conhecimento para fazer isso sozinho, o aplicativo oferece a opção de fazer automaticamente a configuração ideal, levando em consideração sua máquina e sua conexão com a internet. Lembrando que é necessário ter uma boa taxa de upload se quiser exibir uma imagem decente durante a transmissão. Para que o OBS configure tudo, vá em "Ferramentas", no cabeçalho do programa, e em "Assistente de Configuração";

Assistente de Configuração do OBS — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 9. O OBS abre uma série de janelas para saber quais suas intenções ao usar o programa. Como o tutorial é sobre transmissão na Twitch, escolha na primeira pergunta a opção "Otimizar para transmissão, gravação é opcional". Depois, clique em "Avançar";

Opte pelas escolhas padrões do OBS no assistente de configuração — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 10. Nas configurações de vídeo, opte novamente pelo padrão do OBS. Você poderá mudar manualmente se desejar em outro momento;

Continue avançando no assistente de configuração — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 11. Se você ainda não fez os passos 4, 5 e 6, esse é o momento. O OBS perguntará se você quer conectar a conta da Twitch ou usar a chave de transmissão. No tutorial, usaremos a chave de transmissão. Depois de preencher o campo, clique em "Avançar";

Conecte com sua conta da Twitch ou use a chave de transmissão para prosseguir — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 12. Logo em seguida, o OBS começará a configurar tudo para você. Este passo pode levar alguns minutos. Portanto, tenha paciência até que o aplicativo finalize tudo;

OBS iniciando a configuração automática — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 13. Ao final do processo, o OBS mostrará as configurações recomendadas. Finalize clicando em "Aplicar configurações";

Aplique as configurações recomendadas pelo OBS — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 14. Se você estiver pronto para encarar a jornada de streamer, basta clicar em "Iniciar Transmissão", no canto inferior direito da tela, para que o jogo e a sua voz sejam transmitidos diretamente na tela de seu canal na Twitch.

Clique em "Iniciar Transmissão" para tudo que foi configurado vá para a tela de seu canal da Twitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

3. Como fazer live na Twitch pelo celular

Baixe o aplicativo da Twitch para Android na Google Play Store, ou para iPhone (iOS) na App Store. Acesse sua conta; No canto superior direito do aplicativo, pressione na opção "Criar"; Na janela seguinte, procure por "Entrar ao Vivo"; Depois, escolha entre "Transmitir jogos", para fazer uma live clássica do streamer jogando um jogo qualquer, ou "Transmitir vida real", para fazer uma stream do local onde você está com a câmera do celular; Escolha a categoria de sua transmissão, o título, o idioma e todas as informações que a plataforma pede na próxima janela; Confira se todas as informações estão corretas e finalize clicando em "Iniciar".

Fazer live na Twitch pelo celular é simples — Foto: Reprodução/Unsplash

4. Como fazer live na Twitch pelo PlayStation (PS4 e PS5)

Em seu PS4 ou PS5, pressione o botão "Share" ou "Criar" no controle para abrir o menu; Procure por "Configurações de Compartilhamento e Transmissão" para vincular sua conta Twitch ao seu console; Depois de escolher a Twitch, utilize o código que vai aparecer para fazer a ativação pelo portal twitch.tv/activate. Se tudo estiver correto, o console avisará que a conexão foi realizada; Em seguida, vá até "Iniciar Transmissão". Nesta janela, vão surgir diversas opções para você configurar, como título e qualidade da stream; Quando finalizar as configurações, pressione novamente em "Iniciar Transmissão" para ficar ao vivo em seu canal da Twitch.

Escolha entre Twitch e YouTube para transmitir no PS5 — Foto: Reprodução/Murilo Molina

5. Como fazer live na Twitch pelo Xbox (Xbox One e Series X e S)

No Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X, pressione o botão Xbox no centro do controle para abrir as opções; Procure pela aba "Capturar e Compartilhar"; Na lista de opções, selecione "Transmissão ao vivo"; Na janela seguinte, o Xbox pedirá para você vincular a conta da Twitch. Na tela vai aparecer um código para você ativar em twitch.tv/activate, ou um QR Code para digitalizar; Após a ativação, basta apertar em "Entrar ao vivo agora" para começar sua transmissão. Não esqueça de verificar o título, a categoria e outros detalhes em seu canal na Twitch para ver se as informações estão corretas, antes de iniciar sua jogatina.

Aplicativo Twitch funciona no Xbox One — Foto: Reprodução/Twitch.tv

6. Como fazer live na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo

Crie uma conta no portal restream.io (https://restream.io/) e faça o login; Logado no Restream, vá em seu painel e selecione para adicionar um canal; Escolha a Twitch e clique para conectar com sua conta da plataforma na Amazon; Repita o mesmo passo selecionando o YouTube também nesta aba; Abra o aplicativo OBS e clique em "Configurações"; Em seguida, vá em "Transmissão" e, na parte de "Serviço", clique no restream.io; Conecte sua conta do Restream pelo OBS, colocando o e-mail e a senha que você utilizou para criar o login; Pronto, neste momento você estará vendo o Restream Chat, para ler as mensagens em seus canais da Twitch e do YouTube, além de janelas com as opções para iniciar a live nas duas plataformas simultaneamente ou apenas em uma. Também será possível colocar título e outras informações na stream.

Ação para definir o Restream como serviço padrão para transmissões no OBS Studio — Foto: Reprodução/Marvin Costa

7. Como fazer live privada na Twitch

Antigamente, a Twitch oferecia a opção de colocar uma senha para sua transmissão, mas isso já não é mais possível hoje em dia. Contudo, há duas formas de você fazer uma live apenas para as pessoas selecionadas. Uma forma é simples, ao ponto de você poder fazer agora mesmo, enquanto a outra não é necessariamente privada e exige um pouco mais de dedicação para se tornar afiliado. Confira:

Criar uma conta nova

Crie uma conta com números e letras aleatórios, de forma que seja difícil ser encontrada; Comece sua transmissão sem adicionar qualquer detalhe, como título, categoria ou tags; Envie o link da stream para as pessoas que você deseja que assistam.

Fazer uma transmissão apenas para inscritos

Somente usuários afiliados podem realizar transmissões específicas para seus inscritos. Não é considerado uma stream totalmente privada, pois qualquer utilizador da Twitch pode ver o canal. No entanto, quando algum não inscrito no canal tentar assistir, terá somente alguns minutos gratuitos antes de a stream avisar que não será mais possível acompanhar.

Para conseguir a opção de transmissão somente para inscritos, você precisa ter feito lives em 90 dias diferentes como afiliado e não ter violado as Diretrizes da Comunidade da Twitch em nenhum dia. Se tudo estiver correto, você poderá acessar o "Painel de controle do criador" e selecionar "Inscritos" na seção "Público", dentro da aba de informações da transmissão.

Com informações de TwitchTracker, Twitchstrike e Restream

