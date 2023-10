Como fazer playlist no Spotify pelo celular

É possível criar playlists Spotify rapidamente no aplicativo disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS). O procedimento garante que usuários possam organizar e favoritar suas canções preferidas no dispositivo. O recurso também é um dos mais populares da plataforma de streaming musical que também disponibiliza outras funcionalidades, como ouvir músicas offline e criar listas colaborativas. A seguir, confira como criar playlists no Spotify em ambos os sistemas operacionais.