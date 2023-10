Como fazer rifa online? Aprenda a criar modelos digitais com o Canva

É possível criar rifas online e grátis por meio do Canva. A ferramenta de design disponibiliza diferentes modelos que podem ser customizados pelos usuários, havendo opções com tons beneficentes, solidários, promocionais e muito mais. Com os templates, os usuários conseguem criar e editar rifas de números (de 100 números ou de 200 números) ou de nomes de forma prática. Além disso, é possível adicionar, nas artes, informações importantes como dados de contato e de sorteio, número de registro e especificações do prêmio.